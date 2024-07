Revue de presse : La politique et la mobilisation des jeunes dans les activités agricoles à la une

Les quotidiens reçus, jeudi, à l’Agence de presse sénégalaise (APS) traitent de sujets se rapportant à la politique et au programme national de mobilisation des jeunes dans les activités agricoles.

En politique, le quotidien Bës Bi écrit qu’au lendemain de la sortie de ses anciens camarades de parti, ‘’Aminata Touré est monté au créneau ce mercredi. Face à la presse, la présidente du Mouvement pour l’intégrité, le mérite et l’indépendance (Mimi) a indiqué que Seydou Guèye et Cie sont dans une tactique de faire oublier leur +mal gouvernance+ et leurs +crimes+’’.

‘’Aminata Touré ne doute pas un instant que c’est Macky Sall qui a commandité les attaques de l’Alliance pour la République (APR) contre Bassirou Diomaye Faye. (…) elle a accusé la France de s’immiscer dans les affaires intérieures du Sénégal en laissant l’ancien Président, leader d’un parti d’opposition, rester Envoyé spécial des 4 P (Pacte de Paris pour les peuples et la Planète)’’, écrit le journal.

Selon Les Echo, ‘’Mimi Touré se défoule sur Macky Sall et écrase l’Alliance pour la République (ARP)’’.

‘’Mimi Touré réprimande ses anciens camarades de l’APR’’, dit Vox populi, ajoutant que l’ancienne Première ministre ‘’accuse l’APR de vouloir +éclipser cette lueur d’espoir intervenue le 24 mars’’.

Aminata Touré ‘’accuse l’ancien chef de l’Etat, Macky Sall d’être derrière les attaques des responsables de son parti contre successeur les Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre, Ousmane Sonko. En conférence de presse hier, mercredi 17 juillet, Aminata Touré n’a pas manqué d’interpeller le président français Emmanuel Macron qui a nommé l’ancien chef de l’État +Envoyé Spécial du 4P+ en précisant que Macky Sall ne peut pas continuer à travailler pour vous et diriger un parti politique d’opposition au Sénégal’’, écrit Sud Quotidien qui affiche à la Une ‘’Mimi fait feu de tout bois’’.

Selon Le Quotidien, ‘’Mimi, ancienne Première ministre, apprécie, à sa valeur, les 100 jours du nouveau régime en saluant les actes posés par celui-ci durant cette période. Elle s’en est prise à la +nouvelle opposition+ qui, selon elle, est dans la +désinformation+ et dont le +programme+ est de travailler pour faire +sauter+ le duo Diomaye-Sonko’’.

Le même journal constate qu’après 100 jours au pouvoir, ‘’le régime Diomaye-Sonko devra encore faire face à une opposition incarnée par Bougane Guèye et Thierno Bocoum, qui occupent un champ de ruines. Car, les autres forces politiques, désabusées par les résultats du 24 mars, ont du mal à se réveiller de ce traumatisme pour reprendre la marche vers le sommet’’.

WalfQuotidien aussi fait le même constant, relevant que ‘’depuis l’élection de Bassirou Diomaye Faye, on constate une nouvelle émergence de leaders comme Thierno Bocoum, Bougane Guèye Dany. A l’image de l’APR, ils occupent le devant de la scène critiquant à tout va le régime. Ils font ainsi de l’ombre aux leaders d’envergure, à savoir Idrissa Seck, Malick Gakou, Khalifa Sall, Déthié Fall, etc. Ces derniers, à l’exception des communiqués de remerciements au lendemain de la présidentielle, brillent par leur silence de cimetière’’.

Le Soleil met en exergue le programme national de mobilisation des jeunes dans les activités agricoles et signale que 24 fermes ont été choisies. ‘’Le Sénégal a expérimenté il y a quelques années les +Vacances citoyennes+ pour mobiliser la jeunesse pendant les vacances scolaires, fouetter sa citoyenneté et lui faire joindre l’utile à l’agréable’’, rappelle le journal.

‘’Cette année, note la publication, le gouvernement lance le Programme national de mobilisation des jeunes et de leurs groupements dans les activités agricoles, de lutte contre l’émigration irrégulière et de la dégradation de l’environnement. La nouveauté est que le programme sera matérialisé par des séjours dans les fermes de l’Anida, de l’Oncav, de l’Anpej, du Prodac, des Scouts du Sénégal et dans des entreprises d’agrobusiness. Agriculture donc, mais aussi citoyenneté avec plusieurs camps d’utilité publique’’.

Source : APS