Revue de presse : La tension politique à la une des journaux

Les quotidiens reçus lundi à l’APS abordent des sujets se rapportant à la tournée économique du chef de l’Etat à Thiès, la tension politique, la célébration des 100 ans du Prytanée militaire de Saint-Louis et la suspension, pour sept jours, de la télévision privée, WaltTV.

‘’Macky Sall vante sa politique énergétique’’ à l’inauguration de la deuxième centrale électrique de Malicounda, affiche à la Une le quotidien L’Info.

Le chef de l’Etat a inauguré cette centrale à l’occasion de sa tournée économique dans la région de Thiès.

D’une capacité de production de 120 mégawatts, la centrale a coûté 100 milliards de francs Cfa et va assurer une ‘’production forte et durable d’énergie indispensable à l’émergence du Sénégal », salue Le Quotidien.

Le même journal signale que dans le cadre de cette tournée, le président de la République était dans la ville religieuse de Popenguine pour s’enquérir de l’état d’avancement du chantier de construction du nouveau sanctuaire marial qui va coûter près de 2 milliards et qui devra disposer de 90 000 places.

Le Quotidien s’est fait écho des ‘’prières’’ de Monseigneur Benjamin Ndiaye, l’Archevêque de Dakar, ‘’pour Macky Sall’’.

En politique, Sud Quotidien a sollicité l’éclairage du Pr Maurice Soudieck Dione, enseignant-chercheur, ‘’sur la situation politique tendue sur fond de violence verbale, de l’affaire Sweat Beauty (…), de tentative de 3ème mandat et de dérives autoritaires’’.

Pour l’agrégé en sciences politique à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, ‘’cette confrontation entre pouvoir et opposition en est en porte à faux avec les principes et valeurs démocratiques, mais également avec les valeurs sénégalaises de tolérance’’.

Au sujet de cette tension politique ambiante, Source A se fait écho de ‘’l’alerte des religieux’’.

Selon L’As, ‘’la ligue des imams et prédicateurs invite Macky Sall à mesurer la situation et ne pas écouter les +va-t-en-guerre’’.

‘’Face à la situation politique nationale qui devient de plus en plus tendue (…), la ligue des imams et prédicateurs du Sénégal invite les acteurs politiques de tous bord à s’asseoir autour d’une même table’’, rapporte le journal.

Dans Vox Populi, le fondateur de Afrika Jom center, Alioune Tine, ‘’étale de nouveau ses craintes’’ et prodigue des ‘’conseils à Ousmane Sonko et Macky Sall’’.

‘’On peut encore s’arrêter, se parler et tirer les leçons pendant qu’il est temps et avancer’’, estime M. Tine qui invite Sonko à ‘’suspendre toutes les manifestations politiques pour créer un contexte favorable au dialogue (…)’’.

Alioune Tine demande à Macky Sall ‘’de n’engager aucun acte de nature à compromettre la candidature de Ousmane Sonko. Il doit appeler tous les acteurs politiques au dialogue afin de créer les conditions d’une élection présidentielle apaisée’’.

Le Soleil met en exergue la célébration des 100 ans du Prytanée militaire de Saint-Louis et affiche à la Une : ‘’L’excellence dans la durée’’.

Le président Macky Sall a pris part à la célébration du centenaire de cette école qui a contribué à la formation de quelque 6.000 cadres de 15 pays africains, de la France, de la Belgique et de l’Italie.

Le prytanée, ‘’un creuset d’excellence’’ et ‘’de l’intégration africaine’’, selon le quotidien EnQuête.

WalfQuotidien déplore la suspension de WalfTV par le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA).

Le CNRA reproche à cette télévision privée d’avoir diffusé ‘’en boucle des images montrant des violences’’ à Mbacké (centre) lors d’une manifestation interdite de l’opposition ‘’en violation totale de la réglementation’’ du secteur de l’audiovisuel.

A propos de cette suspension, le quotidien Bës Bi parle constate ‘’un effet boomerang’’.

‘’+Walfadrji, la voix des sans voix+ ! C’est le slogan du Groupe fondé par feu Sidy Lamine Niass, il y a plus de 30 ans. Ce slogan n’est pas un vain mot, puisque c’est le défilé des auditeurs et téléspectateurs dans les locaux dudit groupe pour apporter leur soutien suite à la suspension des programmes de Walf Tv pour une semaine. Si Babacar Diagne et son équipe espéraient par cet acte sévir, il y a eu par contre un effet écrasant étant donné que leur chaîne YouTube explose’’, souligne le journal.

Avec APS