Revue de presse : Le séminaire gouvernemental sous Diomaye Faye à la une

La livraison de lundi de la presse quotidienne traite principalement du séminaire gouvernemental tenu ce week-end à Dakar et de l’annonce de la suspension des construction en cours sur le domaine public maritime.

Le Soleil revient sur les “quatre recommandations du président de la République aux membres du gouvernement”, lesquelles ont été formulées par Bassirou Diomaye Faye, à l’occasion d’un séminaire gouvernemental tenu ce week-end.

A cette occasion, le président Faye a demandé “aux ministres et secrétaires d’Etat de cultiver quatre grands principes à savoir l’honneur, la disponibilité, l’humilité et la compétence”, rapporte Le Soleil. Bassirou Diomaye Faye “poursuit le discours de la rupture”, note à ce sujet le journal Le Quotidien.

“Une rencontre aux allures de +piqûre de rappel+ du chef de l’Etat qui, à travers son discours de rupture, invite les ministres à faire focus sur les attentes placées en eux par les populations sénégalaises”, écrit Le Quotidien en parlant de ce séminaire gouvernemental.

L’objectif de ce séminaire est “également d’œuvrer à une transformation systémique en profondeur, qui doit d’abord commencer +par la méthode de travail au sein de l’exécutif comme dans les rangs du gouvernement+”, ajoute Le Quotidien, citant le président Faye.

“Les réformes systémiques et structurelles que prônent le nouveau régime” nécessitant “une équipe gouvernementale soudée et compétente […]”, ce séminaire gouvernemental “vise à définir les exigences et champs d’activités des ministres du gouvernement Sonko 1 qui doivent être basés, selon le président, sur l’honneur, la disponibilité, l’humilité et la compétence”, souligne le quotidien Enquête.

“Le grand oral de Bass”, titre sur le même sujet le quotidien Source A, faisant allusion au président de la République dont il cite certains des propos lors de ce séminaire gouvernemental. “La rupture, a déclaré le chef de l’Etat, doit commencer par la méthode de travail au sein de l’exécutif”.

“Le président BDF fixe quatre piliers de l’action gouvernementale”, relève l’Info, pendant que L’Observateur évoque “Les quatre commandements de Diomaye”. “Diomaye Formula”, affiche le quotidien Kritik’, qui rapporte que lors de ce séminaire gouvernemental, le chef de l’Etat “a fait un exposé sur la bonne gestion de l’Etat”.

Il “a rappelé à ses ministres les quatre piliers pour la bonne gestion de l’action gouvernementale. Entre l’honneur, la disponibilité, l’humilité et la compétence, le président de la République a tracé une feuille de route à ses envoyés spéciaux non sans insister sur la forte attente des populations”.

Plusieurs quotidiens reviennent aussi sur une annonce forte faite par l’architecte Pierre Goudiaby Atépa, en lien avec l’action du nouveau gouvernement, à savoir la suspension des constructions sur le littoral dakarois.

“Diomaye et Sonko font +arrêter toutes les constructions sur la corniche+, peut-on lire à la une de Vox Populi, reprenant l’annonce du célèbre architecte sénégalais Atépa dont la photo, en médaillon au-dessus d’un chantier, illustre cette information.

“Sale temps pour certains occupants du domaine public maritime”, commente Vox Populi. Le Quotidien précise en citant l’architecte sénégalais, que “les autorités ont arrêté toutes les constructions sur le littoral depuis vendredi, excepté les travaux d’aménagement entamés par l’Etat pour le public”.

S’il a été décidé “de ne pas toucher à tous les édifices, cette mesure risque aussi de conduire les autorités à des contentieux judiciaires”, indique Le Quotidien. “Le président Diomaye met fin à la pagaille”, insiste malgré tout Tribune. Le journal semble déplorer que sur la corniche dakaroise, “immeubles, hôtels, villas de luxe…poussent comme des champignons”.

“Sonko l’avait promis en 2020, Diomaye l’a fait en 2024”, note L’Info, en parlant de cette décision des nouvelles autorités de suspendre les constructions sur la corniche, annonce traitée par de nombreux autres quotidiens, comme Bès Bi Le jour, qui y va de son petit commentaire.

“C’était l’une des doléances des populations et des activistes en particulier”, à savoir arrêter avec les constructions “presque sauvages le long du littoral, privant les Sénégalais de plages et de loisirs”.

Sauf que les constructions “sauvages” sur le littoral ne sont pas le seul sujet sur lequel les nouvelles autorités sont attendues. L’Info rapporte par ailleurs que la société civile “presse Diomaye” sur la question du Pacte de bonne gouvernance démocratique.

“Samedi dernier, lors d’une rencontre dédiée à la question, le collectif +Sursaut citoyen et Demain Sénégal+, regroupant des organisations de la société civile, lui a rappelé la nécessité de +respecter ses promesses+, après lui avoir envoyé une correspondance en ce sens au lendemain de son élection”, peut-on lire dans les colonnes de ce journal.

De même, le président Diomaye Faye se retrouverait “face à un casse-tête” sur la question de la lutte contre la cherté de la vie, soutient le quotidien Enquête à sa une. “Tous les précédents gouvernements n’ont pu venir à bout de la cherté de la vie”, écrit le journal.

