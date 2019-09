Revue de presse…Les mesures de Macky contre les accidents

Les directives du chef de l’Etat en Conseil des ministres, après les vacances gouvernementales, sont largement commentées par les quotidiens reçus jeudi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

’’Epidémie d’accidents aux 4 coins du pays, Macky Sall gendarme contre les faux-permis’’, affiche en Une La Tribune. En conseil des ministres, mercredi, le président de la République, Macky Sall, a souligné l’urgence de durcir les conditions d’octroi des permis de conduire, face à « l’insécurité galopante » sur les routes.

Plusieurs accidents de la circulation sont survenus durant ces derniers jours sur de nombreux axes routiers du pays, faisant un nombre important de morts et de blessés.

Le communiqué rendant compte du premier conseil des ministres après les vacances gouvernementales souligne que le chef de l’Etat s’est notamment appesanti sur « l’urgence de resserrer les conditions de délivrance des permis de conduire ».

Sur cette question des accidents de la route, Enquête souligne que « Macky Sall réclame policiers et gendarmes sur les routes ».

Selon le journal Vox Populi, « Macky Sall se penche enfin sur le sort des Sénégalais », soulignant qu’en conseil des ministres, le chef de l’Etat « a multiplié les directives sur les inondations et les accidents de la route ».

« Mobilisation aux côtés des populations pour leur apporter l’assistance logistique et sociale ; dispositif spécial de veille sur les routes ; resserrement des conditions de délivrance des permis, renforcement des contrôles et présence dissuasive des forces de l’ordre », résume le journal.

Pour le quotidien L’As, « Macky Sall opère des ruptures ». « Le président Macky Sall poursuit la dynamique de la rationalisation de la dépense publique. Présidant la réunion du Conseil des ministres, le chef de l’Etat a annoncé la tenue d’un séminaire gouvernemental de deux jours à partir de vendredi prochain », écrit le journal.

« Il s’agira pour l’équipe gouvernementale de se pencher sur la rationalisation de la dépense publique, les réformes institutionnelles et administratives, la gestion budgétaire, etc », explique L’As.

Selon Le Soleil, « Macky Sall presse son gouvernement » sur les questions de l’insécurité routière, la rentrée scolaire, la santé.

Le quotidien Enquête ouvre un dossier sur la ville de Saint-Louis, surnommée « la +Venise+ africaine », classée patrimoine mondiale de l’Unesco en 2000 mais qui a « perdu de son lustre ».

’’L’image de l’ancienne capitale du Sénégal, réputée être la plus belle ville du pays, est en train d’être ternie par les dépôts sauvages d’ordures ménagères. Diamaguène, Khor notamment la route de Khor, Pikine et Guet Ndar, c’est l’insalubrité et les eaux stagnantes qui dictent leur loi », écrit Enquête qui affiche en Une « Le paradis perdu ».

Le Quotidien signale que 4 ans après le clash de l’avion de Sénégal Air, c’est « toujours le brouillard ». « Que reste-t-il du crash de l’avion de Sénégal Air qui avait fait 7 morts en 2015 ? Juste un épais mystère que le Bureau enquête et analyse (BEA) et la justice n’ont jamais réussi à percer. Quatre ans après, c’est le statut quo : aucun corps n’a été retrouvé et pas de trace de l’avion englouti dans les profondeurs de l’Atlantique », écrit le journal.