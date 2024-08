Revue de presse : projet de suppression du CESE et du HCCT à la une des quotidiens

Les quotidiens reçus, mardi, à l’Agence de presse sénégalaise (APS) commentent le projet de loi portant suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil économique, social et environnemental (CESE), une stratégie qui pourrait ouvrir la voie à une dissolution de l’Assemblée nationale conformément à la volonté des nouvelles autorités.

La présidence de la République a déclaré, lundi, avoir transmis au président de l’Assemblée nationale un décret portant convocation des membres de cette institution parlementaire à une session extraordinaire prévue jeudi 29 août, dans le but d’examiner un projet de loi portant suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

‘’Conformément à l’article 63 de la Constitution, le président de la République a transmis au président de l’Assemblée nationale le décret portant convocation de l’Assemblée nationale en session extraordinaire, le jeudi 29 août, pour l’examen du projet de loi portant modification de la Constitution’’, annonce la présidence de la République sur sa page Facebook.

Elle précise que ‘’la modification envisagée de la Constitution porte sur la suppression du HCCT et du CESE’’.

‘’C’est un communiqué qui prend de court beaucoup d’observateurs. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, souhaiterait dissoudre le Haut conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental’’, écrit EnQuête, ajoutant que ”dans une note publiée hier par les services de communication de la présidence de la République, il est annoncé que l’Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire le jeudi 29 août 2024, à l’effet d’examiner un projet de loi portant modification de la Constitution’’.

Pour EnQuête, ‘’la question que tous les observateurs avertis peuvent se poser c’est pourquoi le régime qui s’obstine à refuser d’envoyer son Premier ministre devant cette législature va solliciter les députés de la même législature pour la mise en œuvre d’une partie de sa politique qui, de surcroît, les impacte directement ? La question est d’autant plus légitime que jusque-là, il n’a été signalé une quelconque discussion ou même une consultation avec la majorité parlementaire actuelle sur cette volonté de dissoudre ces institutions mises en place par leur mentor Macky Sall’’.

”Dans tous les cas, écrit le journal, ce projet constitue un véritable piège pour l’Alliance pour la République et ses alliés. Refuser de le voter pourrait non seulement donner un motif légitime au régime de procéder à la dissolution de l’Assemblée nationale, mais aussi de donner un argument de campagne. Ils pourront avancer le besoin d’avoir une majorité pour dérouler leur politique et que sans majorité, il leur serait presque impossible de mettre en œuvre leur programme’’.

Selon L’As, ‘’Bassirou Diomaye Faye piège Benno Bokk Yaakaar’’. ‘’Pris de court par la décision du président de la République, BBY a convoqué ses députés aujourd’hui à 17 h pour voir la stratégie à adopter : il s’agit de définir sa stratégie face à ce piège tendu par Diomaye Faye. S’ils refusent de voter la loi, ils donnent non seulement un argument de campagne à Sonko et Cie, mais ils donnent également à l’occasion à Diomaye de dissoudre l’Assemblée à partir de ce mois de septembre conformément à la loi’’.

‘’Tout donc dépendra de la position de Bby. Si la coalition de l’opposition rejette la loi, le président Diomaye Faye va dissoudre l’Assemblée de facto et convoquer le collège électoral dans les 60 jours minimum et 90 jours maximum. Il disposera ainsi d’un bon argument de campagne. Quoi qu’il en soit, les jours des trois institutions (Cese, Hcct et Assemblée) sont comptés. Reste à savoir si les partisans de la rupture systémique feront comme leurs prédécesseurs en faisant renaitre le Sénat des cendres des défuntes Cese et Hcct pour caser une clientèle politique ou s’ils vont se conformer à la rupture et fonctionne sans d’autres institutions budgétivores’’, dit L’As.

Selon Le Quotidien, ‘’le projet était jusqu’ici mis en stand-by. Et apparemment l’opportunité s’est présentée au chef de l’Etat de dissoudre les deux institutions de la République que sont le Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) et le Conseil économique, social et environnemental (Cese)’’.

‘’Maintenant, il reste à savoir si le projet de loi que le gouvernement dépose sur la table du président de l’Assemblée nationale emportera l’adhésion de la majorité des parlementaires. Celle-ci qui d’ailleurs se réclame du groupe parlementaire Benno bokk yaakaar (Bby), devenu la nouvelle opposition au niveau de Place Soweto’’, souligne le journal du Groupe Avenir Communication.

La publication ajoute : ‘’Le Président Diomaye Faye ne cherche-t-il pas le prétexte idéal pour dissoudre l’Assemblée nationale, en cas de vote ou de rejet du projet de loi en question ? En tout cas, voté ou pas, ce projet de loi visant à mettre fin à l’existence du Hcct et du Cese, ce serait la voie clairement ouverte pour mettre un terme au mandat des députés de la XIVème Législature, élus 31 juillet 2022 et installés le 12 septembre de la même année. Ainsi, le régime né au soir du 24 mars dernier tiendrait son projet politique de bâtir de nouvelles institutions qui entrent en adéquation avec les idéaux que ses partisans professent et défendent partout ou pour ne pas dire mot, conformes au +Projet+’’.

Sud Quotidien rappelle que ‘’dans leur programme de campagne pour la présidentielle du 24 mars 2024, les nouvelles autorités avaient promis, une fois élues, la dissolution de certaines institutions jugées budgétivores pour rationaliser les dépenses de l’Etat’’.

Selon le journal, ‘’la machine semble en marche. Par décret n°2024- 1590, en date du 7 août 2024, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avait déjà dissout la Commission nationale de dialogue des territoires (CNDT) dont les ressources, biens et meubles etc. étaient transférés au Secrétariat général de la Présidence de la République’’.

Le quotidien L’Info note que ‘’la volonté des nouvelles autorités de dissoudre l’Assemblée nationale et d’aller à de nouvelles législatives, pour avoir une majorité confortable, ne soufre d’aucun doute’’.

”Sauf qu’au rythme actuel, souligne la publication, ça risque de prendre du temps. Or, c’est tout ce qui est défavorable au président Faye et son régime. Plus il prend son temps, au lieu de surfer sur la vague de son écrasante victoire à la présidentielle, plus il prendra le risque de perdre de plus en plus d’électeurs, les déçus et frustrés des premiers actes de sa gouvernance; mais plus encore, il donnera à l’opposition le temps de refaire ses forces et ses stratégies’’.

