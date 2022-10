Revue de presse : les échos du Forum de Dakar à la UNE

Les échos du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité, clôturé mardi, et la problématique de la régulation des réseaux sociaux sont au menu des quotidiens du mercredi 26 août 2022.

A propos du forum de Dakar, Le Soleil souligne que ‘’l’Afrique est invitée à apporter ses propres solutions’’ en matière de défense et de sécurité.

‘’Il faut repenser les relations entre l’Afrique et ses partenaires’’, estime Aissata Tall Sall, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, reprise par Le Quotidien.

Vox Populi se fait écho de la passe d’armes entre la secrétaire d’Etat française en charge du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux et le ministre malien des Affaires étrangères.

A Chrysoula Zacharopoulou, qui accuse le gouvernement malien de ‘’privilégier’’ sa ‘’propre survie politique’’, Abdoulaye Diop réplique : ‘’Il faut éviter les ingérences dans les politiques africaines. Ceux qui disent qu’ils soutiennent nos organisations, souvent, c’est pour mieux les détruire’’.

En politque, EnQuête s’intéresse à la multiplication des annonces de candidatures pour la présidentielle de 2024 et s’interroge : ‘’Ambition ou fuite en avant ?’’.

‘’Les vocations présidentielles continuent de naitre au sein de la sphère politique. La stratégie du repositionnement de certains leaders politiques’’, écrit le journal.

WalfQuotidien met en exergue la volonté mainte fois réaffirmée du chef de l’Etat de réguler les réseaux sociaux.

‘’Avec les dérives notées çà et là, Macky Sall a, maintes fois, émis des menaces dans le sens de réguler les réseaux sociaux. Sans jamais y arriver. La dernière menace servie, c’était avant hier, lors de l’ouverture du Forum sur paix et sécurité’’, dit Walf qui affiche à la Une : ‘’Macky, l’obsession des réseaux sociaux’’.

Sur cette question, Le Vrai Journal souligne que ‘’le mal est aussi dans… Benno bokk yaakaar’’, la coalition de la mouvance présidentielle.

‘’Le président Macky Sall ne s’en lasse pas. Toutes les occasions sont bonnes pour s’attaquer, et à juste titre, aux dérives sur les réseaux sociaux et mettre en garde les utilisateurs du Net. Il a encore élevé la voix pour dénoncer le mauvais usage des réseaux sociaux du haut de la tribune de la 8e édition du Forum Paix et sécurité à Dakar. Sauf qu’il devrait commencer par balayer devant sa propre porte puisque le mal est aussi dans benno bokk yaakaar avec des insulteurs bien identifiés’’, écrit le journal.

Dans sa livraison du jour, le quotidien Bës Bi fait une plongée au quartier Guédé Bousso de la cité religieuse de Touba Mosquée, ‘’sorti de son anonymat suite à la flagellation d’une dame non mariée qui aurait commis un acte d’adultère’’.

‘’La vidéo prise par un inconnu fait le tour de la toile, donnant ainsi l’occasion à des personnes non initiées aux réalités de déverser leur bile et de condamner une pratique qu’elles jugent désuète et attentatoire aux droits humains en général, et à ceux de la femme en particulier. Pour cerner la problématique, Bés Bi a fait une immersion audit quartier, dans le lieu choisi pour exécuter cette pratique vieille de plus d’un siècle’’.

L’Observateur revient sur les ‘’enjeux et défis’’ de l’entrée du Sénégal au sein de la Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) considérée comme ‘’l’OPEP du gaz’’.

Le Sénégal a intégré mardi le Forum des pays exportateurs de gaz au titre d’observateur à l’occasion de la 24 e réunion ministérielle du GECF abritée par Le Caire.

Source APS