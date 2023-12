Rihanna craque pour la musique de ce chanteur africain

L’artiste américano-barbadienne Rihanna, lors d’une nouvelle interview avec Complex, a désigné la chanson à succès du chanteur nigérian Davido, « Unavailable », comme sa préférée de l’année.

Dans une vidéo virale, on la voit danser et relever le défi de danse « Unavailable » lors d’un récent événement de sa marque de mode, Fenty, The Creeper, aux côtés de son partenaire A$AP Rocky et des membres de son équipe Fenty.

Après avoir visionné la vidéo du défi de danse de Rihanna sur « Unavailable », Davido a exprimé son enthousiasme en déclarant : « J’ai créé une pandémie ».

Lors d’une interview ultérieure, Rihanna, interrogée sur l’album de l’année, a précisé qu’elle n’était pas une « album girl » mais préférait les singles, notamment « Unavailable », sa chanson de l’année qu’elle écoute en boucle.

