Riposte au Covid-19 : Le MEER/Yoff en plein dans la sensibilisation…

Le Mouvement des Élèves et Étudiants Républicains de Yoff ( MEER/Yoff ) a procédé, ce week-end, à une journée de sensibilisation suivie de distribution de masques et autres produits détergents. Le Lycée Ousmane Sembene de Yoff et l’école « Omniscient » ont été choisis en premier pour procéder à cet élan de solidarité.

Dans les deux structures ainsi précitées,la Coordinatrice de cette structure, en l’occurrence, Mbayame Laye Ndoye et Cie ont remis un important lot de produits sanitaires aux pensionnaires de ces établissements. A l’en croire : » Cette activité entre dans le cadre de la stratégie de riposte contre la Covid-19 telle que prônée et soutenue par son Excellence Monsieur le Président de la République Monsieur Macky Sall. Nous souhaitons que cette modeste contribution de notre part soit juste un premier pas pour soutenir accompagner les autorités dans cet effort global de vaincre cette pandémie. Sur ce ,je réitère mon engagement indéfectible au Président Macky Sall. Je remercie également le Coordonnateur national du Meer pour son soutien. Mes remerciements vont aussi à l’endroit de toute la jeunesse estudiantine de Yoff et, particulièrement, au MEER/Yoff pour leur engagement et le soutien sans faille », a-t-elle réagi.