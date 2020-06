Riposte Covid-19 : Le projet WeCAPS appuie le Port de Dakar

Le projet WeCAPS aux côtés des ports d’Afrique de l’Ouest et du Centre pour faire face à la crise COVID-19

L’Union européenne représentée par sa Cheffe de coopération, Mme Cécile Tassin-Pelzer, a remis ce jour un lot de matériel de protection au Directeur Général du Port Autonome de Dakar, M. Aboubacar Sedikh Beye, dans le cadre du projet Western and Central Africa Port Security (WECAPS).

Ce lot de matériel de réponse opérationnel face à la crise sanitaire est constitué principalement d’équipements de protection collective (thermomètres) et individuelle (tenues de protection), et de matériel de désinfection.

Le projet WECAPS, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France, vise à améliorer la sécurité et la sûreté des ports en Afrique de l’Ouest et du Centre.

WECAPS a réagi rapidement au contexte de la crise du COVID 19 en mettant à disposition du Port autonome de Dakar, à travers Expertise France, un outil de partage de connaissance et d’enseignement à distance, concernant le risque biologique, avec un accent porté sur le Coronavirus SARS-CoV-2 et la maladie COVID-19 associée. Cet outil doit permettre aux acteurs portuaires d’avoir de bonnes connaissances de base sur la maladie, ses modes de propagation et les moyens à mettre en œuvre pour s’en protéger.

Le projet a également fait parvenir aux autorités des ports partenaires et des personnels primo-intervenants un guide de bonnes pratiques, rédigé par l’expert protection civile du projet sur la base des procédures opérationnelles des services d’incendie et de secours en Europe.

Ces actions ont pour objectif d’aider les ports partenaires de WECAPS à remédier à leurs besoins urgents pour faire face à la situation de crise et de poursuivre leurs activités pour continuer à approvisionner les populations dans les pays de la région.

Dans son allocution, la Cheffe de coopération de l’UE, Mme Tassin-Pelzer a également rappelé que l’UE apporte un soutien plus large de l’ordre de 100 milliards de F CFA au plan de riposte COVID 19 du gouvernement sénégalais à travers des actions qui appuient la traversée de la crise mais aussi le redémarrage de l’économie sénégalaise aussitôt après.