Roissy CDG…pire aéroport de France

Dans un classement publié par le spécialiste AirHelp cet été, Roissy-Charles de Gaulle faisait partie des pires aéroports de France concernant les retards et annulations de vol. Avec un voyage sur quatre perturbé et 730 vols annulés, sur un total de 108.400 vols entre le 1er janvier et le 30 juin dernier, l’aéroport du nord de Paris est le moins fiable de tout le pays. Ce classement peu flatteur intervient après un autre classement sur la qualité des plus grands aéroports du monde. Publié en mai 2019, toujours par AirHelp, CDG y figurait à la 121e place, épinglé notamment pour son manque de ponctualité.

Augustin de Romanet a qualifié « d’inacceptable » le temps d’attente dans l’un des halls de l’aéroport français.

C’est une visite incognito qui en aura appris beaucoup au président d’Aéroports de Paris (ADP). Augustin de Romanet s’est rendu à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle comme « client mystère » ce samedi 9 novembre. Aux alentours de 7 heures du matin, il s’est présenté aux arrivées du hall 2E d’Air France, détaille-t-il sur Twitter et le constat est sans appel : « Je constate incrédule qu’il y a 90 minutes d’attente aux arrivées. Je ne peux que dire aux passagers que je partage leur désarroi. C’est inacceptable ».

Face à cette situation, le patron d’ADP a assuré que le groupe continuait « à se mobiliser » pour résoudre ces problèmes. Mais son message a provoqué de nombreuses réactions sur le réseau social, détaille Le Figaro. Certains ont ainsi souligné que « cela fait des années que cela dure » ou qu’il s’agit « d’un grand classique à cette heure-là ». Des réactions qui ont interpellé Augustin de Romanet.