On entend que les aigris, les mesquins et les opposants encagoulés qui veulent s’opposer à cette excellente initiative républicaine de reconnaissance d’un Président de la République qui a fait pour son pays ce qu’aucun de ses prédécesseurs n’a pu faire.

Macky Sall mérite des rues, des avenues et des monuments au Sénégal et c’est tout de suite et maintenant.

Si des « avenues Macky Sall » existent en Guinée Bissau, pourquoi pas au Sénégal, son pays de naissance pour lequel il se décarcasse jour et nuit pour son émergence et son développement ?

Bravo Monsieur le Maire Mansour Faye, vous avez tout notre soutien, pour cette belle initiative.

Me Diaraf Sow Sg national parti ADAE/J