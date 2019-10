Rufisque : le boulevard Moris Guèye complètement dégradé

Selon la Rfm qui donne l’information, l’axe principal qui fend la ville de Rufisque en deux parties n’est plus praticable à cause des nid-de-poules qui ont contribué à le dégrader.

Les bouchons et les déviations monstres empruntées par les conducteurs témoigne de l’état de dégradation très avancée des routes.

Selon un notable qui a requis l’anonymat, c’est les travaux publics qui assuraient jadis l’entretien des routes mais cette donne n’est plus de mise.

Il ajoute que les mairies n’ont pas les moyens de réhabiliter cet axe.