Sa candidature validée…Mary Teuw Niane fait peur à Mansour Faye

Locales 2022 à Saint-Louis : sa candidature validée, Mary Teuw Niane fait déjà perdre le sommeil à la mansouriah

C’est quoi en fait le projet sournois de la mansouriah ? C’est quoi cette façon ignoble de faire de la politique ? En lieu et place de débats d’idées fructueux, c’est la désinformation, les supputations, les gémissements puériles. Votre mauvaise posture est sous-tendue par votre échec, vous ne devez-vous en prendre qu’à vous-mêmes.

Vous êtes pathétiques ! Hier vous demandiez que le PR renvoie le Professeur Mary Teuw Niane et qu’il le démette de ses fonctions. Comme votre requête est tombée dans l’oreille de quelqu’un de très averti (parce que sachant que Mary Teuw Niane est d’un apport considérable pour notre pays), vous vous tournez vers les populations pour essayer d’entacher l’honorabilité de l’excellentissime, en pondant des inepties sordides et ridicules.

Lorsque l’échec cuisant ne peut être justifié, la seule alternative des faibles reste les supputations puériles. Encore une fois, vous démontrer à quel point vous manquez de respect aux populations saint-louisiennes que vous considérez toujours comme des écervelés, raison pour laquelle vous voulez leur faire avaler cette pilule amère selon laquelle Mary Teuw Niane constituerait un bassin de rétention. Que nenni ! Si tel était le cas, vous n’alliez pas user de tous les subterfuges pour faire invalider sa candidature.

Soyez républicains et démocratiques. Respectez les Saint-Louisiens.

Bacary Seck, Membre de la Cellule de Communication de la Mouvance MTN.