Il croit que sa femme le trompe et tue…sa fille de 7 ans

Pour se venger de sa femme qu’il croyait à tort infidèle, il étrangle à mort leur fille de 7 ans : 30 ans de prison.Un homme de 47 ans était jugé devant la Cour d’Assises du Bas-Rhin pour le meurtre de sa fille de 7 ans pour se venger d’une prétendue relation extra-conjugale qu’il prêtait à sa compagne.

Les faits s’étaient déroulés dans la nuit du 27 au 28 décembre 2020 à Ostwald, dans la banlieue de Strasbourg.Vers minuit, l’accusé, alors âgé de 45 ans, s’était introduit dans la chambre de Linda et l’avait étranglée à mort alors qu’elle dormait paisiblement dans son lit.

La femme, aide-soignante dans un Ehpad, était absente du domicile car elle travaillait de nuit. Elle a appris la terrible nouvelle en rentrant à la maison.

L’accusé, qui n’a jamais voulu travailler, était d’une jalousie maladive. Il a toujours pensé que sa compagne le trompait, ce qui était totalement faux.

Il surveillait la femme avec des applications téléphoniques de traçage et d’écoute.

«À cause de lui, je ne suis plus mère», a dénoncé à la barre sa compagne, qui s’était constituée partie civile. «Nous, la famille, on a pris perpète, on ne se relèvera jamais», a souligné une tante de la victime.

Le quadragénaire a été condamné ce mercredi à 30 ans de réclusion criminelle. Il a échappé à la perpétuité car les jurés ont retenu une altération de son discernement au moment des faits.

