Saa Kadior défend Karim Wade et s’en prend à Massaly

MASSALY ET SES DÉLIRES

Regardez – moi qui parle !!! Bon sang, dites-moi que ce n’est pas lui ! MASSALY…..

Ce bagueilleux qui a longtemps ravi la vedette aux griots de la famille Wade se permet aujourd’hui de ravaler ses vomissures de la manière la plus indigne et la plus degueulasse possible. Au delà de Karim, ce vautour se permet même de cracher sur le régime libéral et crois-moi tu es l’expression personnifiée des critiques imputables à la première alternance à savoir: l’arrogance, l’insolence et l’anti valeurs dont certains comme vous on fait montre. Ce sont des sont des énergumènes de ton calibre que le peuple a voulu sanctionner MAIS Wade est et restera le meilleur Président du Sénégal depuis les indépendances à nos jours. Ton nouveau maître et toute la bande de traîtres que tu représentes, vous êtes les enfants maudits qui ont osé trahir et poignarder leurs bienfaiteur le Président Wade.

Toute personne qui lira tes idioties n’en croira pas ses yeux. Vous avez touché le fond car malgré tes innombrables défauts, je ne pensais nullement que tu étais aussi menteur et démagogue. Triste vraiment triste !!! MAIS Macky a le mérite de démasquer tous les singes de la République, le peuple éliminera tous les transhumants indignes comme toi de la carte politique du Sénégal. Vivement 2024 pour que Macky vous emporte avec lui dans sa conclave.

Tu me fais une peine incommensurable, jamais je ne me suis senti aussi dégoûté après la lecture de ton torchon. Pour t’aider à mettre ton âme sorcière en paix saches que: Karim ne boxe pas dans la même direction que toi, accepter la volonté de Dieu n’est pas donné à tout le monde mais calomnier quelqu’un est de la pure méchanceté mais rien à faire, on n’arrête pas la mer avec ses bras. Rasez les murs ou mieux suicidez -vous parce que Karim arrive et vous êtes convaincu qu’il n y aura plus place pour personne d’autre alors, c’est le moment des blasphèmes. Le silence de Karim vous perturbe, son mépris face à vos calomnies vous désarme, sa compétence vous dépasse et son charisme vous effémine et tu en n’es le prototype.

Le peuple réclame JUSTICE pour Karim après ce vaste MENSONGE D’ÉTAT et il est plus facile de te mettre en taule pour détournement que de trouver une seule irrégularité sur la gestion de Karim.

Massaly je n’ai qu’une chose à te dire : « MASSA » pour la haine qui te dévore silencieusement mais sûrement car le meilleur est devant nous. En attendant sachez que Karim est une RÉALITÉ et 2024 vous ouvrira les yeux ou mieux vous les fermerais pour toujours.

Saa kadior l’infatigable défenseur du peuple