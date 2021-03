Saccage et pillage de Total, Auchan et Carrefour : un inacceptable banditisme

Honte à ceux qui ont saccagé, vandalisé et volé des biens appartenant aux entreprises Auchan, Total et Carrefour.

Par Moustapha Diakhaté

Le pillage de biens, supposés appartenir à des entreprises d’origine française, est un banditisme. Les auteurs de ses viles pratiques ne participent pas à la lutte du peuple sénégalais pour son émancipation économique et politique.

Les voyous qui ont perpétré ces vols ne comprennent, certainement, pas que le Sénégal est appelé, en ce 21 Siècle, à être ouvert, attractif pour se positionner face la Mondialisation.

Le Préfet de Dakar, pour ce qui le concerne, s’est rendu coupable de provocation en optant pour l’épreuve de force alors que ses prédécesseurs ont eu à gérer des situations identiques avec les convocations de Messieurs Idrissa Seck et Macky Sall.

Le gouvernement du Sénégal doit prendre toutes les mesures idoines pour identifier et débusquer les voleurs qui ont profité de manifestations politiques et citoyennes pour s’attaquer et voler des biens appartenant à autrui.

J’exprime toute ma solidarité aux travailleuses et travailleurs des sites vandalisés et les fournisseurs de ces entreprises.

Vive la République !

Vive le Sénégal !

Extrait du post de Moustapha Diakhaté sur sa page Facebook