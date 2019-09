Ça ne doit pas être gai chez le Chef avec tous ces ennuis auxquels il doit faire face. Sitôt rentré de ses vacances, il doit porter le bleu de chauffe. Pendant qu’il passait du beau temps à Biarritz, le monde rural pleurait sur son sort. Les ministres étaient également en vacances. Les pauvres, ils n’ont pas pu tenir face au rythme du Fast–Track. Juste cinq mois et les voilà tous ramollis. Et à peine revenu, le Chef a convoqué tous ses ministres pour un séminaire. Là où il aurait pu chausser ses bottes avec ses ministres et prendre la température du pays, ils ont préféré la fraîcheur climatisée du palais présidentiel. Et depuis lors, il est resté cloitré à son palais. Les inondations, les routes qui tuent, rien de tout cela ne l’a poussé à mettre le nez dehors. Ah, si il est sorti pour se livrer à son exercice favori : présenter de condoléances. Jusqu’à Médina Gounass ! Ne lui montrez surtout pas ces images exotiques de nos compatriotes bravant l’eau sur des « pousse – pousse ». Et ça aspire à l’émergence! Il a fallu qu’une pirogue chavire pour qu’il daigne sortir de son palais et aller superviser les opérations de secours. Parce qu’il y avait des Toubabs à bord ! Il a dû constater l’indigence de ses sapeurs-pompiers comme d’ailleurs toujours lors des catastrophes. Ces messieurs feraient-ils dans la sous location lors du défilé du 4 avril marquant notre glorieuse indépendance ? Seul Dieu sait. Tant d’évènements donc qui montrent notre incapacité à nous prendre en charge en temps d’intempéries. Pendant ce temps, on nous construit des villes nouvelles ,des arènes et autres stades olympiques. Quant à nos hôpitaux, ils sont devenus des mouroirs. On peut toujours rêver d’émergence. Et puis, on dirait que l’étiquette est passée de mode. Fast- Track, ils disent. Juste que tout marche à la vitesse du limaçon.

DakarMatin