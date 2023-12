Sadio Mané : « Cette CAN sera la plus élevée »

L’attaquant sénégalais de Al Nassr, Sadio Mané, est revenu sur la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023 qui doit se tenir du 13 janvier au 11 février prochain. Si on l’en croit, cette édition ne sera pas aussi facile qu’on le pense surtout pour les tenants du titre. Mais lui et ses coéquipiers ne comptent pas dormir sur leurs lauriers.

« Oui nous sommes les tenants du titre, mais ça c’est derrière nous maintenant…Là on a une autre CAN… Et je dirai plutôt que j’ai commencé à jouer la CAN, cette CAN sera la plus élevée. Du coup, ça va être différente et l’ est conscient de celà, on va être bien préparé » , a reconnu Sadio Mané invité de « Sous la lumière en mode CAN »

« Un doublé ? Je pense que ce sera mieux encore si on la regagne » , a-t-il répondu.