Saisine de Guy et Mimi Touré : Moustapha Diakhaté parle de déshonneur parlementaire

La saisine du Conseil constitutionnel, pour être recevable, doit porter sur le contrôle de constitutionnalité d’un projet de Loi ou d’une proposition de Loi ou d’un amendement parlementaire ou gouvernemental et non sur un prétendu conflit de compétences entre les pouvoirs exécutif et législatif.

En fait, pour l’absence de réponse gouvernementale des questions d’actualité qu’ils ont déposées depuis le 19 décembre 2022, Mme Aminata Touré et Monsieur Guys Marius Sagna devraient saisir le Président de l’Assemblée nationale aux fins de fixer un délai légal de réponse pour les questions orales et écrites et non le Conseil constitutionnel.