ELECTION PRESIDENTIELLE DE FEVRIER 2024-SAMBA NDIAYE: PORTRAIT D’UN ANCIEN ENFANT DE TROUPE AU SERVICE DE LA REPUBLIQUE

Samba Ndiaye est issu de la famille Ndiaye Guelewar du Saloum. Son père Ndéné Coumba Ndiaye est l’ainé de sa famille et est le grand frère de Me Valdiodio Ndiaye homme politique qui a marqué l’histoire politique du Sénégal à travers le discours historique qu’il a fait à l’occasion de la visite du Général De Gaulle en 1958. Valdiodio Ndiaye qui devait célébrer le 100 anniversaire de sa naissance cette année a été plusieurs fois ministre dans des départements de souveraineté a marqué l’histoire politique du Sénégal. Samba Ndiaye porte le prénom du père de Valdiodio Ndiaye de son vrai nom Sa Balagnar Ndiaye.

L’entrée en sixième en poche le jeune Samba Ndiaye intègre la prestigieuse école du Prytanée militaire de Saint louis Charles N’Tchorere né en 1896 à Libreville au Gabon. Il a été le premier officier africain à commander une compagnie. Charles N’Tchorere est un héros des deux guerres mondiales après un acte de courage hors du commun. Charles N’Tchorere est considéré comme le symbole de l’engagement et du sacrifice des troupes africaines au service de la France. Il est mort en Picardie.

Samba Ndiaye est un pur produit cette prestigieuse école qui a formé une bonne partie de l’élite sénégalaise. Valdiodio NDIAYE, Charles N’Tchorere, Samba NDIAYE que de ressemblances dans les convictions républicaines et citoyennes.

Après de brillantes études au Sénégal Samba Ndiaye s’envole pour le Maroc où il obtient un diplôme de génie civil. A son retour au bercail Samba Ndiaye est nommé Dage de la Sénélec où il aura fait ses preuves. Depuis lors, il s’est distingué à travers plus de 31 ans d’engagement au service des couches défavorisées. L’enfant de Ndoffane n’a jamais lésiné sur les moyens pour être au service des populations de son terroir natal. C’est aux élections municipales de 2009 que Samba NDIAYE a été élu maire de Ndoffane une localité nichée dans le cœur du Saloum. Depuis lors, il ne cesse d’occuper de hautes fonctions d’abord sous le magistère du Président Abdoulaye WADE. Des fonctions reconduites par l’actuel Chef de l’Etat Macky Sall.

Samba NDIAYE a accompagné Monsieur le Président de la République pendant 11 ans à travers des postes de haute responsabilité qui lui ont permis de mettre son expérience et son expertise au service de son pays.

Samba Ndiaye à travers son mouvement Mdis devenu parti politique depuis a l’habitude de sillonner l’intérieur du pays pour être en contact direct avec les populations. Samba NDIAYE n’est certainement pas surpris de son limogeage à la tête de la direction générale des Grands Trains du Sénégal. L’ancien Dg de la SIRN avait déjà prévenu ses proches de son éventuel départ de cette structure. Samba NDIAYE qui avait pris ma décision de démissionner voulait laisser la primeur de son départ à Monsieur le Président de la République à qui il avait envoyé une demande d’audience pour lui en parler de vive voix. Des questions évoquées lors de réunions politiques avec sa base qui tenait à voir l’ex maire de Ndoffane.

Retour sur la carrière administrative du Président du Mouvement démocratique pour le développement intégral du Sénégal (MDIS) devenu un Parti politique depuis le 8 Juin 2023. En effet, c’est en Août 2009 que cet ingénieur en génie civil a été nommé à la Société des infrastructures de Réparation Navale de Dakar(SIRN).

Samba NDIAYE est l’un des rares directeurs généraux nommés par Abdoulaye Wade et maintenus par le Président Macky Sall de 2012 à 2023. Cet ancien cadre de la Sénélec partout où il est passé a fait preuve de son engagement et de sa loyauté pour conduire à bon port les missions qui lui ont été assignées. en atteste les résultats et performances enregistrés lors de son passage à la SIRN et à la société anonyme les Grands Trains du Sénégal. A son actif, A son actif, respectivement le Projet de Construction Navale (PCN) au Sénégal pour la fabrication d’embarcations en fibre de verre destinées à la Pêche au transport fluviomaritime et la stratégie nationale pour l’optimisation du transport ferroviaire. C’est aussi le cas quand Samba NDIAYE devait céder son fauteuil de maire de Ndoffane dans le département de kaolack laissant dans les caisses de la commune plus de 100 millions et de nombreux chantiers pour prouver son amour pour son terroir et sa probité morale.

Samba NDIAYE est l’un des premiers maires à avoir doté sa commune de lampadaires solaires devant participer à renforcer la modernisation de sa ville dont il fait bénéficier plusieurs autres infrastructures dignes de ce nom.

Des leviers de développement qui figurent en bonne place dans son livre « Sénégal les sillons pour servir ».

Dans cet ouvrage l’auteur cherche à trouver des réponses et des solutions à une série de questions de fond qui portent sur plusieurs thèmes d’une actualité brûlante. Un maillon important de son programme politique qu’il voudrait mettre au service de son pays. Samba NDIAYE est un homme de conviction qui met en avant au détriment des intérêts personnels.

Son combat pour les causes nobles et justes constitue la cheville ouvrière de sa vision pour un Sénégal riche et prospère.