Samm Sa Kaddu : Cette décision de Déthié Fall qui ne surprend pas

Déthié Fall et son parti ne sont plus membres de la coalition «Samm Sa Kaddu». Il en a fait l’annonce ce mercredi. Il embarque, désormais, dans le Camp du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF).

« Après avoir échangé avec tous les responsables et au regard de la situation politique nationale et des urgences, nous avons décidé de quitter la coalition Samm Sa Kaddu et nous avons décidé de rejoindre le Pastef pour les élections législatives prochaines », a déclaré le président du PRP.

Déthié Fall invite les militants et sympathisants de son parti à envahir les cellules de Pastef dans toutes les localités du Sénégal et de la diaspora.

Une décision qui ne surprend personne. Déthié est le seul qui ne savait pas qu’il allait retourner chez Ousmane Sonko. Les deux hommes partagent un passé commun dans la coalition Yewwi Askan Wi. Le leader du PRP a aussi été reçu, lundi, par le premier ministre. Avant cette audience, Déthié Fall était absent à la conférence de presse de la coalition Samm Sa Kaddu. Une absence qui présageait déjà cette décision qu’il vient de prendre.