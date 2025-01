Sanctions : Gris Bordeaux et Zarco perdent des millions

Les sanctions pécuniaires du gala de dimanche dernier, à Arène nationale, sont tombées. Zarco a laissé une importante somme d’argent dans les caisses du CNG, estimée à plus de 1.300 000 FCFA. Le lutteur de Grand-Yoff a connu un dépassement de temps de préparation mystique, en plus de l’introduction de plusieurs bouteilles (introduction de plusieurs bouteilles de 10 litres) dans l’arène qui lui a valu 10 % de son reliquat, soit 1.000 000 FCFA. Sans oublier le surplus d’accompagnants et le dépassement de temps pour sa chorégraphie.

Gris Bordeaux n’a pas également échappé aux sanctions. Alors qu’il n’a pas encore digéré sa défaite, le 3e Tigre de Fass est passé à la caisse du CNG. Il a laissé 1.220.000 FCFA de son reliquat. L’introduction de plusieurs bouteilles de 10 litres dans l’enceinte lui a fait perdre 1.000000 FCFA (10 % de son reliquat), le lutteur de l’écurie Fass Ndakaru a commis d’autres fautes comme le dépassement de temps dans sa chorégraphie e plus de 2 minutes (20.000 FCFA et en plus de 200.000 FCFA pour l’assurance).