Scandales fonciers en série : La République en transe (Par Alassane Kitane)

SCANDALES FONCIERS EN SÉRIE : LA RÉPUBLIQUE EN TRANSE

J’espère vraiment que c’est juste de la diffamation ou une grossière erreur d’un apprenti « lanceur d’alerte », ces créatures du président Diomaye Docteur Babacar Diop est connu pour être un homme détaché, ce serait par conséquent un tremblement de terre si ces révélations étaient conformes aux faits. Rien ne justifie une apostasie morale, un parjure aussi immense dans la ville qui t’a vu naître, apprendre la politique et grandir. De surcroît un philosophe ! Je ne peux pas le croire. Octroyer des terrains à des chefs religieux et le refuser à des enseignants est un argument fallacieux. Je ne peux pas compter combien de fois on m’a demandé la photocopie de ma carte d’identité pour l’affectation de terrain et pourtant, je n’ai jamais reçu un centimètre carré de terrain à Thiès.

Birame Souleye ! Birame Souleye ! Birame Souleye !

Est-ce cela donc la raison de tes sautes d’humeur contre le parrainage de la lutte ? Ah non je ne peux pas le croire. Je pense que ce « lanceur d’alerte » est juste un plaisantin là ! Et tous ces conseillers qui ont accepté de recevoir des terrains avec tant de népotisme ? C’est cela donc le renouveau politique, l’avènement des jeunes ?

Et toi maître Diagne, notre maire, laisseras-tu ces plaisantins délateurs ternir ton image de façon si vile ? A moins que ma mémoire me fasse des tours, je crois savoir que vous fûtes partie de ceux qui ont mené ce combat contre la spoliation foncière à Mbour IV ? Non je pense que c’est juste de la diffamation. On nous signale que même Idrissa Seck a eu sa gigantesque part du gâteau dans cette entreprise d’expropriation des citoyens, c’est-à-dire vos propres mandants. Cette bombe à fragmentation montre à quel point ce pays est faux et est ancré dans le faux. Quelle abomination !

Finalement la décentralisation n’aura été qu’un vulgaire décentrement de la pagaille et de la magouille. On se sert des collectivités locales comme tremplin pour une carrière politique nationale. Et si l’origine de certaines cautions à la présidentielle étaient épluchée ? Et si on s’intéressait davantage à toute cette floraison de cagnottes pour acheter l’affection ou l’attachement de certains ? Ces scandales nous renseignent également sur la faiblesse de la citoyenneté au Sénégal : dans aucun pays démocratique une telle anarchie n’aurait pu se produire. Mais les Sénégalais aiment se faire déposséder : la dépossession de soi est un archétype bien sénégalais. Il faut que les populations elles-mêmes trouvent un moyen de reprendre leurs terres spoliées. Ces terres doivent être restituées ! Être conseiller n’est pas un passe-droit, servir la république n’est pas un métier.

Si jamais cette accusation était fondée, il ne nous resterait plus qu’à nous lever comme un seul homme et à aller abolir le mandat de nos maires. En attendant, je vais replonger dans la lecture de Simone Weil Note sur la suppression générale des partis politiques.

Alassane K. KITANE