Séisme : Le club des 50% apporte son soutien aux marocains

Au Maroc, 2 012 morts et 2 059 blessés, c’est le dernier bilan provisoire, du séisme de magnitude 6,8 qui a frappé le pays dans la nuit de vendredi à samedi. Dans un communiqué parvenu à Xibaaru, le Club 50% de Préférence nationale (C50PN) apporte tout son soutien au royaume chérifien.

Voici l’intégralité du communiqué :

Le séisme qui a frappé le Royaume du Maroc a provoqué environ 2000 victimes et de nombreux dégâts matériels. Au nom du Club 50% de Préférence nationale (C50PN), je m’incline devant la mémoire des victimes, prie pour le repos de leur âme et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Mes prières accompagnent le peuple marocain touché dans sa chair, mais qui par la résilience, le courage et la dignité qu’on lui connaît saura se relever et poursuivre sa belle trajectoire vers le développement économique et social.

Le Maroc, par ses liens politique, économique et spirituel avec le Sénégal, est une nation sœur qui m’est chère comme elle est chère à tous les Sénégalais. Ainsi, je salue la promptitude avec laquelle les autorités sénégalaises ont réagi, confirmant ainsi nos liens anciens avec le Maroc qu’elles perpétuent. Je ne doute nullement de la constitution d’une chaîne de solidarité nationale du peuple sénégalais pour le peuple frère marocain afin d’être à ses côtés durant cette lourde épreuve.

Une tragédie comme celle-ci nous oblige, nous Sénégalais, à un examen de conscience et à une prise de responsabilité afin d’éviter que toute catastrophe, qui peut frapper notre pays à l’avenir, ne génère autant de morts. Vu qu’aucun pays n’est épargné par les risque liées aux catastrophes naturelles, il est importance de rappeler un certain nombre de geste pouvant épargner des vies.

Le premier a trait au fait d’être plus ferme et plus rigoureux dans le respect des normes de construction dans nos villes, qui sont vitales dans la préservation des vies et dans l’amélioration d’un espace urbain sain, sûr et agréable.

Je souhaite également l’érection d’un Observatoire de prévention des catastrophes naturels qui prend en compte les risques sismiques, les inondations, les sécheresses, les incendies de forêt, les éruptions volcaniques, etc.

La sacralité de la vie humaine étant au cœur de mes préoccupations, je propose le lancement dans les meilleurs délais possibles d’une campagne massive de sensibilisation sur l’éducation aux premiers secours, aux gestes simples qui peuvent sauver des vies et la prise en compte de l’exigence de préserver un environnement d’habitation et de travail sain et durable.

Par ma voix, le C50PN, exprime son soutien au peuple marocain et se tient prêt à apporter son aide durant cette tragédie au nom de la solidarité africaine et de l’amitié fraternelle sénégalo-marocaine.