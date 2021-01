Séisme politique…Ce que Macky et Idy s’apprêtent à faire

L’APR de Macky Sall et le Rewmi de Idrissa Seck vont franchir le pas décisif qui va créer un séisme politique. Selon nos sources, l’APR et le Rewmi vont vers la création d’un grand parti présidentiel…

Coup de théâtre : La fusion de l’APR et du Rewmi concoctée

C’est un véritable coup de théâtre politique qui se profile. L’on s’achemine vers la fusion des deux partis, l’Alliance pour la République (APR) et le Rewmi. Un grand parti présidentiel qui verra le jour avec Macky Sall comme Président, et Idrissa Seck, vice-Président qui sont devenus « cééré ak soow ». Ce faisant, Macky Sall et Idrissa Seck posent l’acte qui n’est que le début de la création d’un vaste camp présidentiel qui englobera plus tard Benno Bokk Yaakar (BBY).

L’on comprend à présent mieux, pourquoi le Président de la République Macky Sall se montre hostile à toute idée d’une loi qui empêcherait le Président de la République à exercer en même temps à la tête d’un parti politique. Macky Sall va diriger lui-même ce grand ensemble présidentiel qui va être mis en place. Les enjeux sont énormes. Cette gargantuesque coalition présidentielle pourra ainsi valider la candidature de Macky Sall à un troisième mandat en 2024.

L’opposition risque ainsi d’être prise de court, et ne pourra résister convenablement et combattre cette candidature à un troisième mandat du Président de la République Macky Sall. Le temps des manœuvres a sonné depuis que, Idrissa Seck a rejoint le camp présidentiel. Le Président du parti Rewmi ne peut rejoindre aisément le Chef de l’Etat Macky Sall, sans aucune arrière-pensée. Et Macky Sall fait tout pour perpétuer son régime.

La fusion des deux partis politiques avec d’autres formations de BBY, ne rendra la mouvance présidentielle que plus forte face à une opposition qui du mal à rassembler toutes ses forces. Au sein de l’opposition, on ne parle pas souvent le même langage. Ensuite, il y a une guerre de leadership dans ses rangs, engagée principalement par Ousmane Sonko qui s’est taillé le costume de futur Président de la République. Alors que ni Khalifa Sall ni Karim Wade ne vont pas se laisser faire.

C’est ce manque d’unité de l’opposition créé par Ousmane Sonko qui rend la tâche facile à la mouvance présidentielle qui déroule tranquillement sa stratégie en se préparant en vue des futures élections, dans l’espoir de tout balayer à son passage. Eux deux unis, Macky Sall et Idrissa Seck, deux stratèges politiques, demeurent redoutables. Ce n’est pas pour rien qu’ils ont été sous les ailes du Pape du Sopi, l’ancien Président de la République, Me Abdoulaye Wade.

La rédaction de Xibaaru