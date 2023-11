Semaine de l’entreprenariat : L’ISEP de Bignona arme ses étudiants

L’institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) de Bignona célèbre la semaine de l’entreprenariat. En effet, cette institution qui a fini de convaincre même les plus sceptiques à Bignona connaît une montée en puissance encourageante et enrôle aujourd’hui un nombre très important d’étudiants de la zone et du reste du Sénégal dans des filières aussi intéressantes, porteuses et pertinentes les unes que les autres.

C’est pour cette raison et pour tant d’autres que l’ISEP ne pouvait rater pour aucun prétexte ce rendez-vous de l »entreprenariat qui est inscrit dans les festivités des 72 heures de l’institution qui ont démarré ce Jeudi. Ainsi, des panels intéressants ont été animés par le pôle emploi de Bignona, l’antenne du 3FPT mais aussi par des animateurs de l’incubateur de l’université Assane Seck de Ziguinchor.

Entre autres sujets abordés, le dispositif d’accompagnement à l’entreprenariat agricole. Pour le directeur des études l’ISEP de Bignona, Ibou Diédhiou c’est un exercice important que de préparer les étudiants en particulier et les jeunes de façon générale à savoir à quoi s’attendre quand sera arrivé, pour eux, le moment de franchir les paliers qui conduisent à leur insertion professionnelle.

Les étudiants qui ont été particulièrement curieux ont salué la démarche et l’opportunité que leur offre l’ISEP d’être outillés. Mais il faut savoir que l’ISEP de Bignona ne se limite pas seulement à offrir des cours à ses apprenants, il y a un dispositif permanent d’accompagnement, d’orientation et d’appui qui est mis en place au profit de ses étudiants.

