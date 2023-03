SEN de l’APR : Macky remobilise ses troupes

L’Alliance pour la République (APR) a tenu son Secrétariat Exécutif National (SEN) ce samedi 25 mars au siège de son parti, coïncidant à la date d’anniversaire de la victoire historique du Président Macky Sall à l’élection présidentielle de 2012. Au cours de la réunion, le SEN a abordé la situation politique nationale marquée par des tensions. Les membres de l’APR rejettent toutes formes de violence et mettent en garde les auteurs. Ils ont également réitéré leur ancrage au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY).

« Abordant la situation politique, le Secrétariat Exécutif National note avec satisfaction l’engagement des guides religieux, des forces sociales et des populations en général pour la paix qui repose sur le respect consensuel des valeurs de la république et des principes de l’Etat de droit », a déclaré Seydou Guèye, membre de la communication de l’APR et porte-parole du jour.

C’est au demeurant, dit-il, sur cette base que la « démocratie est conçue non comme un champ de confrontations uniquement, mais également comme espace de conversations pour l’équilibre de la société ».

En outre, le Secrétariat Exécutif National a ainsi « réaffirmé fermement le rejet de toutes formes de violence tout en mettant en garde les auteurs ». Selon Seydou Guèye, « l’Alliance pour la république et ses alliés ne sauraient accepter la remise en cause de nos acquis démocratiques ainsi que les avancées décisives pour le développement économique et social de notre pays ».

L’APR réaffirme son engagement dans BBY

Après avoir félicité les responsables, militants et sympathisants pour la mobilisation exceptionnelle notée depuis quelques mois, poursuit-il, le « Président de l’Alliance pour la République a salué le ralliement de nombreux compatriotes à notre parti, élargissar ainsi sa base. Il a fortement encouragé cette nouvelle dynamique d’unité, de solidarité et de mobilisation qui est le gage de toutes nos victoires électorales ».

« Le Président de l’Alliance pour la République a réaffirmé l’ancrage de notre parti dans la grande coalition Benno Bokk Yaakaar, cadre unitaire qui contribue de façon de façon décisive à la stabilité politique de notre pays par son expérience et son envergure. Notre parti s’inscrit plus que jamais, dans la perspective de renforcement de cette coalition », a fait savoir Seydou Guèye.

Le SEN a indiqué, par ailleurs, que l’urgence est de poursuivre la « vente des cartes, le montage des comités, le maintien de la dynamique de mobilisation et le raffermissement de nos alliances dans le cadre de la grande coalition Benno Bokk Yaakaar », a-t-il soutenu.