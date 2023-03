Sen’Eau : Une sénégalaise alerte la direction sur la qualité du service

LETTRE OUVERTE À MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SEN’EAU

En ce lundi 23 février 2023, permettez que, dans vos domaines de compétences, l’on porte à votre attention quelques actes qui méritent d’être jugulés, quelle que serait le statut de l’entreprise en question.

Pour une meilleure qualité de vos services, vos équipes chargées d’assurer le recouvrement de vos factures dans les SICAP devraient être outillées du minimum nécessaire à une compréhension mutuelle entre deux co-contractants.

Un chef d’équipe, peut- être contractuel dans vos services, brillant d’une suffisance caractérisée dans sa communication vis-à-vis des clients, ignorant royalement les règles élémentaires d’un échange verbal, s’est singularisé par une arrogance digne d’un dictateur vis à vis de ses sujets.

Pour ce cas-ci, il s’agirait d’un certain Bassirou, un agent masqué en noir et habillé en chemise bleue et pantalon marron, qui, selon bon nombre de consommateurs à qui il s’est adressé aujourd’hui, confond efficacité et contreperformance tant il semble méconnaitre le sens des mots humilité, égard, respect d’autrui, etc, contrairement à ses coéquipiers, ce qui s’inscrit aux antipodes de la performance en entreprise.

Pour une meilleure qualité du service, il serait pertinent et qualitatif de revoir, voire de corriger, objectivement, le comportement déshonorant de cet agent, qui confond les torchons et les serviettes en matière de recouvrement vis-à-vis du client – que l’on dit roi dans un cadre purement commercial- et qui, en toute situation, mérite respect, écoute et un tant soit peu de politesse dès lors que ce dernier demeure la centralité de votre existence.

Afin de soigner votre image qui ne peut être que celle de l’entreprise performante, osons-nous vous adresser cette missive en vue d’une contribution dans le sens de l’atteinte de vos objectifs.

Veuillez, Monsieur le Directeur général, prendre acte de cette suggestion qui ne saurait être qu’un simple correctif dans le fonctionnement de votre, de notre illustre société SEN’EAU pour rester dans les méandres de l’émergence.

Cordialement Madame Diop

Habitante des SICAP