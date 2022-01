Sénégal-Bilan-Covid : Deux décès annoncés ce mardi

Le ministère de la santé et de l’action sociale a fait le bilan de la pandémie de covid-19 au Sénégal ce mardi 11 janvier 2022. Sur 1626 tests effectués, 388 sont revenus positifs au coronavirus. Les cas positifs se répartissent comme suit : 10 cas contacts, 7 cas importés et 371 issus de la transmission communautaire.

Le communiqué du ministère de la santé et de l’action sociale de renseigner que 203 patients ont été contrôlés négatifs donc déclarés guéris. Le document renseigne, par ailleurs, que six (6) cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Et deux (2) décès on été enregistrés le lundi 10 janvier 2022.

A ce jour, le Sénégal compte 80154 cas déclarés positifs au coronavirus dont 74301 guéris, 1901 décédés, 3951 patients sous traitement.