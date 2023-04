Indépendance du Sénégal : Déthié Faye interpelle Macky sur la sécurité des…

Le Sénégal a renoué avec la violence qui ne cesse de faire des victimes innocentes. On enregistre, presque à chaque manifestation, des pertes en vies humaines. Le vol et la dégradation de biens appartenant à autrui et dont l’acquisition a nécessité pour les propriétaires des sacrifices énormes, sont devenus une pratique courante.

Des entreprises permettant à d’honnêtes citoyens de vivre dignement et de contribuer au développement de leur pays sont saccagées, brûlées, dévalisées par des malfaiteurs qui profitent de toutes les occasions pour commettre leurs crimes.

Face à cette situation grave, les acteurs politiques peuvent-ils continuer à couvrir ou encourager de telles pratiques porteuses de menaces pour la stabilité de notre pays ?

Les acteurs politiques Sénégalais vont-ils continuer la judiciarisation des contentieux politiques et la politisation des problèmes judiciaires ?

Les institutions doivent rester fortes et impartiales.

La justice doit être rendue dans l’impartialité pour la préservation de notre commune volonté de vie commune.

Dans sa mission de préservation de l’ordre ainsi que de la sécurité des personnes et des biens, les forces de défenses et de sécurité doivent s’abstenir de faire un usage disproportionné de la force, et recevoir en retour le respect et la considération dus à leur posture républicaine saluée à travers le monde.

La violence est à condamner quel qu’en soit l’auteur, l’instigateur ou le motif invoqué.

Depuis mars 2021, que de victimes pour des affaires qui finiront inéluctablement par être vidées par la justice si le Sénégal veut rester une république.

Après chaque verdict, les victimes des manifestations interpelleront nos consciences en posant cette question : » Et nous alors ? »

La situation du pays commande un retour à la sérénité et que la justice dise le droit, rien que le droit rappelant ainsi l’égalité de tous devant la loi.

La République est au-dessus des intérêts individuels et partisans.

Le Sénégal célèbre ce 4 avril 2023 le 63ème anniversaire de son accession à la souveraineté internationale.

Cette fête, qui est celle de la jeunesse mais aussi et surtout celle des forces de défenses et de sécurité pour l’immense service rendu à la nation, doit être une opportunité pour notre peuple de revisiter les fondements de l’unité et de la cohésion nationales qui ont toujours fait du Sénégal un exemple en tant que nation.

Cette fête devrait, en même temps, être un déclic qui ramène progressivement la sérénité et fait prendre les mesures et comportements favorisant la décrispation de l’espace politique.

Le principal enjeu aujourd’hui, est l’organisation d’une élection présidentielle libre, démocratique et transparente en 2024.

Le devenir du Sénégal dépend de notre capacité à faire preuve de dépassement pour nous parler et résoudre les problématiques de consolidation de la démocratie et de renforcement de l’Etat de droit par un dialogue sincère et inclusif auquel j’appelle toutes les forces vives de la nation.

La définition de règles consensuelles sur les conditions de participation à l’élection présidentielle est une nécessité urgente.

Dans son discours à la nation, le Président de la République est attendu sur les initiatives allant dans le sens de créer les conditions de ce dialogue dont on peut faire l’économie.

DETHIE FAYE

Président de la CDR/ Fonk sa kaddu