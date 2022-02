Sénégal-Egypte : Forces et faiblesses de deux mastodontes

Lions et Pharaons sont à un match du sacre continental. Ce choc au stade Olembé tient en haleine toute la planète à quelques heures du coup d’envoi. Forces, faiblesses de ces deux équipes.

Forces : Le Sénégal favori assumé

Le Sénégal se présente pour la deuxième fois de suite en finale de la CAN. Les hommes d’Aliou Cissé sont les seuls parmi les favoris qui ont assumé leur statut en étant en finale. Une certaine constance qui s’affiche comme une force redoutable d’un groupe ayant une envie, remporter le trophée. Considérés comme le meilleur effectif d’Afrique, les Lions disposent de joueurs qui ont l’habitude des matchs de haut niveau. Edouard Mendy avec Chelsea et Sadio Mané avec Liverpool ont remporté la Ligue des Champions récemment. Idrissa Gana Guèye avec le Paris Saint-Germain a perdu une finale en 2020.

Si on y rajoute, Kalidou Koulibaly, Bouna Sarr, Abdou Diallo, la qualité de cet effectif affiche une certaine expérience du haut niveau qui ne peut qu’être bénéfique pour les plus jeunes. Tout au long de cette Coupe d’Afrique, le Sénégal a montré une forte personnalité et une certaine assurance même quand le jeu était décrié au premier tour. Plus les semaines passaient, plus l’équipe montait en puissance avec des matchs aboutis.

Physiquement impressionnants avec une capacité de finir en force les matchs, Sadio Mané et ses coéquipiers n’ont marqué qu’un seul but en première période (Famara Diedhiou contre Guinée Équatoriale). Un constat qui prouve à quel point cette équipe arrive à user ses adversaires pour en profiter en sanctionnant avec des buts. Cap-Vert, Guinée Équatoriale et Burkina Faso ont plié les genoux, tous, en encaissant un but soient dans les temps additionnels, soit dans les dix dernières minutes.

Et toujours avec une différence de deux buts d’écart. Au début de la compétition, Aliou Cissé avait démarré avec un système (4-4-2) où les difficultés étaient visibles pour les joueurs de garder un équilibre. Mais depuis la troisième journée de phase de groupe avec le passage en 4-3-3, les joueurs se sentent à l’aise en retrouvant leurs repères. D’où une solidité impressionnante. Ce qui nous amène sur la défense. Seulement deux buts encaissés dans cette compétition, Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo forment une charnière centrale très complémentaire.

Egypte, un habitué de la gagne

Pour les Pharaons, l’habitude des grands rendez-vous est ancrée chez eux. La nation la plus titrée du continent africain peut encore accentuer sa domination avec force, cette nouvelle qualification à la CAN. En se faufilant sans faire de bruit, l’Egypte crée des surprises en éliminant des équipes jugées plus fortes (Côte d’Ivoire, Maroc, Cameroun). Un parcours glorifiant qui fait de cette équipe un danger pour le Sénégal dans sa quête pour son premier titre. Cette sélection affiche une force collective redoutable. Un style de jeu bien égyptien avec pas moins de 20 joueurs évoluant dans le championnat local.

Une ossature qui a toujours fait l’ADN de cette équipe. Disciplinée tactiquement, compacte, solidaire, cette équipe est un modèle de groupe uni pour chercher le même objectif. Avec une dose de vice, ils arrivent à toujours casser le rythme de leur adversaire en installant un faux rythme qui l’endorme. Jaillir pour punir l’adversaire grâce à leur efficacité offensive ou en les usant psychologiquement jusqu’à la séance de tirs au but où le gardien, Gabaski est un pur spécialiste. Camerounais et Marocains en pleurent toujours.

Faiblesse : Sadio dépendance

Le Sénégal peut souvent flancher sur sa capacité à avoir des temps faibles longs qui peut faire mal si l’adversaire a une efficacité maximale. Le milieu de terrain des Lions a beaucoup de déchets dans l’utilisation du ballon usant souvent de longs ballons pour sauter les lignes et trouver directement les attaquants. En attaque, les Lions dépendent beaucoup des exploits de Sadio Mané pour se créer des situations de marquer d’autant plus Ismaila Sarr revient mais n’est pas encore apte à débuter une rencontre à cause de son retour de blessure.

L’Egypte, suspendu aux exploits de Salah

Pour l’Egypte, sa faiblesse réside sur aussi sa capacité à confier toutes les clés offensives à Mohamed Salah. Si Salah est dans son match, l’Egypte a une facilité à marquer des buts. Si Salah est muselé comme contre le Cameroun, les Pharaons peinent à exister offensivement. Leur force de jeu est soumise à une efficacité maximale sur le plan offensif que défensif. Sans cette efficacité, ils auront forcément du mal face à une attaque sénégalaise assez dangereuse notamment au niveau des vitesses connues de Sadio Mané et Bamba Dieng.

El Hadji Malick SARR