Sénégal : Les impacts de l’Autoroute à Péage…

La lutte enclenchée par le Collectif Citoyen des Usagers de l’Autoroute à Péage (CCUAP) a suscité un besoin d’approfondissement de l’action à travers une étude sérieuse qui permet d’argumenter le plaidoyer du citoyen. C’est à cet effet que contribue l’appui du Think Tank Leadership, Ethique, Gouvernance et Stratégies pour l’Afrique (LEGS-Africa), bénéficiant d’un accompagnement technique et financier de la Fondation Heinrich Böll.

C’est dans la perspective d’élargir la réflexion sur la gouvernance des infrastructures routières en général que LEGS-Africa a réalisé, pour renforcer l’action du CCUAP, une « Étude socio-économique et environnementale sur l’exploitation de l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio-AIBD » pour en mesurer les impacts au niveau des usagers et des communes riveraines.

Le rapport sera présenté au public ce jeudi 12 Novembre 2012 à 15 heures et sera consultable en ligne sur le site de LEGS-Africa www.legs-africa.org .

Le rapport produit par l’équipe de recherche à cet effet, a révélé plusieurs éléments d’analyse et d’appréciation de la gestion de l’autoroute avec des impacts réels et de diverses natures.

Sur le plan environnemental

Les conséquences notées en matière de gestion environnementale sont de manière générale, les résultats d’une mauvaise planification urbaine. Au Sénégal, l’urbanisme a été un urbanisme de rattrapage qui s’est contenté de corriger les dysfonctionnements, ceci malgré l’existence depuis la période coloniale, de Plans directeurs d’urbanisme et de Plans d’aménagement qui organisent l’affectation des sols. Il est grand temps que la planification urbaine s’émancipe des pesanteurs sociales et politiques qui veulent qu’à un problème structurel (le déficit de parcelles à bâtir et de logements), on réponde par des actions à courte vue. L’urbanisme d’aujourd’hui doit être un urbanisme d’abord courageux socialement et politiquement, certes réaliste, mais aussi ambitieux et surtout anticipateur, visionnaire, en adéquation avec les textes et les principes fondamentaux.

Sur le plan socio-économique

Sur le plan socio-économique, le paradoxe de cette infrastructure est de permettre la facilitation de la mobilité en réduisant les distances mais de provoquer un délitement des liens sociaux entre parents, proches amis et voisins des zones traversées par l’autoroute à péage. L’autoroute à péage fait ressortir, au-delà de la question des césures occasionnées dans des localités et des effets de discontinuité dans l’entretien des liens sociaux, des questions sur le “saucissonnement” avec autant de gares de péage, mais aussi les embouteillages fréquents pour une infrastructure qui a pour fonction de faciliter la mobilité et pour lequel les usagers paient un prix jugé encore élevé.

Plusieurs communes, quartiers ou localités sont confrontés, soit à l’insécurité, soit à des actes délictuels menés par des individus qui sévissent.

L’implantation des murs de protection tout au long de l’autoroute à péage, dont la fonction est d’éviter la circulation d’animaux errants ou la traversée anarchique des populations a par ailleurs produit un effet pervers de coupure. Au-delà des discontinuités et coupures des activités économiques liées à l’autoroute, des cas d’inondations sont occasionnés avec de lourdes pertes non réparées, malgré la construction de canaux pour contenir les eaux de pluies.

Sur le plan financier

Le contrat révèle un déséquilibre considérable au bénéfice du Titulaire de la concession, SECAA SA (dont le capital est détenu par EIFFAGE SA). Ce déséquilibre se manifeste, entre autres, sur le montage financier (l’apport de l´Autorité concédante étant de loin beaucoup plus consistant que l´apport du Titulaire), les tarifs exorbitants du péage et le partage des revenus qui bénéficient principalement au Titulaire. Ce déséquilibre important entre la subvention étatique et les fonds propres engagés par EIFFAGE remet profondément en cause l´équilibre financier recherché dans le cadre des contrats de PPP.

En définitive, l’Etat est le principal responsable de ce qui se passe sur l’autoroute à péage. La stratégie de SECAA SA est naturellement guidée par la logique du profit, car toute entreprise cherche à maximiser ses recettes et à minimiser ses dépenses. Il revient donc à l’Etat de garantir et de veiller sur les intérêts des usagers et contribuables sénégalais.

Eu égard à tout cela, l’étude propose un certain nombre de recommandations qui pourraient renforcer la posture de l’Etat dans ces cas de Partenariat Public-Privé, pour en tirer un profit considérable et atténuer les externalités négatives de l’infrastructure sur le milieu social et naturel.

Fait à Dakar, le 11 Novembre 2020

Le Coordonnateur de l’Etude

M. Elimane Haby KANE