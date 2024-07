Sénégal : Une bonne nouvelle pour le Parc Niokolo Koba

Le Sénégal a franchi une étape majeure dans la préservation de son patrimoine naturel par le retrait du Niokolo Koba, joyau de la biodiversité et trésor naturel du pays, de la liste du patrimoine mondial en péril par l’UNESCO après 17 ans, à New Delhi lors de la session du Comité du Patrimoine mondial de l’Unesco, lit-on dans un communiqué parvenu à la rédaction.

Le Parc National Niokolo-Koba, situé dans la région de Tambacounda, est un écosystème exceptionnel qui abrite une faune et une flore d’une richesse inestimable. Cependant, au fil des ans, le parc avait été confronté à plusieurs défis, notamment le braconnage, la déforestation et la pression humaine. Grâce à une mobilisation collective et à des initiatives concertées, le Gouvernement du Sénégal a réussi à surmonter ces obstacles et à restaurer la valeur écologique et patrimoniale du site.

La Délégation sénégalaise, a convaincu les États membres du Comité de la nécessité de retirer le Niokolo Koba de la liste en dépit d’un rapport initial négatif de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). Ce rapport soulignait la nécessité de maintenir le site sur la liste en raison de problèmes persistants tels que le braconnage et l’exploitation minière.

Dans un communiqué, l’Unesco a reconnu que le « suivi des espèces emblématiques a été considérablement renforcé et des moyens considérables ont été alloués à la surveillance du bien pour lutter contre le braconnage et l’orpaillage illégal, ainsi que pour mieux organiser la transhumance du bétail. Un dispositif de contrôle de la pollution minière a également été mis en place, avec l’installation d’équipements d’analyse de l’eau et des sols. Enfin, un travail a été conduit pour mieux lutter contre l’espèce invasive Mimosa pigra ».

La reconnaissance par le Président du Comité, Vishal Sharma, souligne l’importance de cette réalisation, qui est d’autant plus significative compte tenu des défis persistants que représentent le braconnage et l’exploitation minière. Cela démontre également l’importance de la collaboration internationale et des efforts collectifs pour protéger le patrimoine mondial.

Ces avancées, reconnues par l’Unesco sont consécutives aux efforts considérables déployés par le Président de la République et le Gouvernement, impulsées par les ministères sectoriels en collaboration avec les communautés locales et les organisations internationales, qui ont permis d’améliorer la surveillance des espèces emblématiques, de lutter efficacement contre le braconnage et l’orpaillage illégal, et de mettre en place des dispositifs de contrôle de la pollution minière.

Cette décision historique renforce la position du Sénégal sur la scène culturelle et environnementale internationale et témoigne de notre engagement à garantir la pérennité de notre patrimoine pour les générations futures et des efforts soutenus pris par le Sénégal pour protéger et valoriser ce site emblématique, classé au patrimoine mondial de l’humanité depuis 1981.