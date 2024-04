Sénégal…une pétition lancée contre la vente des produits de dépigmentation

Lancée sur Change.org ce mardi, la pétition a déjà recueilli plus de 1000 signatures. Ces Sénégalais sont contre la vente des produits chimiques dépigmentant communément appelés « Xessal ». Ils ont lancé ladite pétition pour se faire entendre par le nouveau régime.

« Cher président Bassirou Diomaye Faye, cher premier ministre Ousmane Sonko, et cher ministre de la Santé Docteur Ibrahima Sy, Nous, soussignés, sommes profondément préoccupés par l’impact négatif des produits éclaircissants et des produits chimiques non réglementés sur la santé publique, en particulier au Sénégal. Récemment, le taux de mortalité causé par le cancer de la peau a atteint 100% au Sénégal, ce qui est alarmant et nécessite des mesures immédiates et efficaces », ont-ils fait savoir rapporte Senego.

Ces citoyens appellent le nouveau gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour bannir les produits éclaircissants et réguler rigoureusement tous les produits chimiques et cosmétiques commercialisés dans le pays. « Ces produits non seulement mettent en danger la santé de nos concitoyens, mais aussi alimentent une industrie qui perpétue des normes de beauté discriminatoires et toxiques« , ont-ils déploré.

A noter qu’au Sénégal, il y a un décret qui interdit le décret n° 79-231 du 9 mars 1979 qui « Xessal ». Mais celui-ci l’interdit seulement aux élèves des enseignements élémentaires, moyens et secondaires. De même le code de la presse interdit aux médias la promotion des messages publicitaire relatifs à la promotion des produits cosmétiques de dépigmentation. Toutefois, il n’ y a pas encore un décret qui interdit la vente.