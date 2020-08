Sénégalais morts à Denver : L’Ambassade des Etats-Unis à Dakar présente ses condoléances

L’ambassade des Etats-Unis au Sénégal, à travers un Tweet, a présenté ses condoléances suite au décès de cinq de nos confrères à Denver.

« L’Ambassade des États-Unis à Dakar a appris avec une profonde tristesse le décès de cinq ressortissants sénégalais dans un incendie, à Denver. Nous nous inclinons devant leurs mémoires, et présentons nos plus sincères condoléances à la famille et à tout le peuple sénégalais. La police et la justice de Denver sont en train de mener une enquête pour déterminer l’origine de l’incendie et situer les responsabilités. Nous attendons tous les résultats de l’enquête. Les États-Unis partagent avec le Sénégal les valeurs communes de droit et de justice pour tout le monde », renseigne la note.