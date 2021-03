Série de Manifs…La Coalition des confédérations syndicales appelle au calme

La Coalition des confédérations syndicales de travailleuses et travailleurs du Sénégal affiliées à la CSI (Confédération Syndicale Internationale), regroupant la CNTS, l’UNSAS, la CSA, la CNTS/FC et l’UDTS, reste préoccupée par la situation nationale marquée par les manifestations et arrestations tous azimuts qui, si l’on n’y prend garde, risquent de remettre en cause nos acquis démocratiques obtenus de hautes luttes.

Dans ce contexte de seconde vague de la pandémie de la Covid19, avec son cortège de pertes énormes en vies humaines, de fermetures d’entreprises et de licenciements massifs, la lutte pour éradiquer cette crise multidimensionnelle, demeure la priorité absolue.

La Coalition des confédérations syndicales réaffirme son attachement aux libertés démocratiques, à l’état de droit encadré par des institutions fortes et crédibles. Elle invite les acteurs de tous bords à arrêter les violences verbales et physiques. Elle les exhorte à privilégier la concertation et le dialogue pour sauvegarder les acquis démocratiques et renforcer l’état de droit.

Les violations des libertés publiques, les arrestations d’acteurs politiques et des lanceurs d’alertes, tout comme le saccage des biens publics et privés, sous prétexte de la liberté de manifester, sont inacceptables dans un pays qui n’a pas assez de ressources et dont les populations font face au chômage, à la pauvreté et à de nombreux défis et enjeux.

La Coalition des confédérations syndicales, invite le gouvernement à libérer toutes les personnes arrêtées dans le cadre de ces manifestations en vue d’apaiser la tension, de ramener la paix sociale, la préservation des institutions pour renforcer notre système démocratique et permettre au pays de relever les grands défis de l’heure.

Enfin, la Coalition des confédérations syndicales exprime son attachement au dialogue entre tous les acteurs nationaux pour la paix et la stabilité du pays.

LA COALITION DES CENTRALES SYNDICALES

CNTS UNSAS CSA CNTS/FC UDTS