Serigne Khassim Mbacké plaide l’achèvement d’autres chantiers du défunt Khalife Serigne Sidy Moctar Mbacké…

Après l’inauguration de la grande mosquée «Massalikoul Jinan» de Dakar, Serigne Khassim Mbacké vient de lancer un vibrant appel aux mourides pour l’achèvement des travaux des autres chantiers mourides tels que la construction des deux (2 minarets) de la Grande Mosquée de Touba, le nouvel hôpital moderne de la Ville Sainte, etc. «La mosquée Cheikh Ahmadou Bamba «Massalikoul Jinan » de Dakar vient d’être officiellement inaugurée. Nous nous réjouissons de l’élan de solidarité et de la détermination de tous les talibés et autres bonne qui ont concouru à l’édification de cet édifice de culte. Nous remercions et félicitons le Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké et tous ceux qui ont mis la main à la pâte. Nous faisons des sorties au vitriol, pas pour critiquer simplement mais, pour galvaniser les disciples à saisir de l’ampleur de la tâche qui leur attendait », s’est expliqué le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké ,Serigne Khassim Mbacké, de renchérir : «Aujourd’hui, je lance un vibrant appel aux talibés, aux bonnes volontés et à tous les musulmans pour qu’on s’oriente vers la matérialisation des vœux si chers au défunt Khalife Général des Mourides, Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké, à savoir, l’érection des deux minarets qui vont porter la Mosquée de Touba à 7 (minarets). Je suis pour un effort collectif afin de parachever ces travaux. Sur un registre purement sanitaire, il (le regretté 7-ème Khalife) a toujours œuvré en faveur des populations de la Ville Sainte. Il avait émis, depuis 2016, le vœu de construire un nouvel hôpital moderne à Touba. Mais depuis, c’est le désert. Nous demandons au Président de la République Macky Sall de relancer les travaux, ne serait-ce que, pour honorer la mémoire du défunt Sage de «Gouye-Mbind». Il s’y tenait beaucoup. Le seul hic, c’est que des membres de la famille du Cheikh ont fait main basse sur les fonds. Regrettable ! Nous remercions le Chef de l’Etat par ce qu’il est toujours animé par cette ferme volonté de concrétiser la vision du Khalife Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. La preuve, sa contribution financière pour la finition de la mosquée «Massalikoul Jinaan» de Dakar ».