Serigne Mbacké Ndiaye piraté sur le…3ème mandat de Macky

Serigne Mbacké Ndiaye, Président de la Convergence libérale et patriotique (CLP) et coordonnateur du RAPEL(Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme) se dit victime d’un piratage sur les réseau sociaux.

Depuis quelques jours, une contribution est envoyée à la presse avec comme titre : « le Sénégal n’est pas la Guinée etc., 3e mandat doufi ame » en signant Serigne Mbacké NDIAYE.

Or sur cette question, ma position est claire : je suis contre toute limitation du nombre de mandats du Président de la République. J’estime que dans une démocratie, seul le peuple doit décider de qui sera ou ne sera pas élu. En vérité l’auteur de cet article a tout simplement repris un échange que j’ai eu avec mon ami Ibrahima Sow via Facebook pour m attribuer les propos de ce dernier et en envoyant le texte par un compte qui n’est pas le mien. Il s’agit en fait d’un énième piratage dont j’ai été l’objet.

Il est manifeste que l’auteur de cet acte malhonnête que je ne tarderai pas à découvrir cherche à nuire, mais il perd son temps.

L’Autorité qu’il veut influencer connaît bien mes positions, et tous les Sénégalais aussi.

ON N’ARRÊTE PAS LA MER AVEC DES BRAS

Ministre Serigne MBACKE NDIAYE, Président de la CLP et Coordonnateur du RAPEL