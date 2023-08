Serigne Mbaye Thiam esquive les questions politiques

Depuis deux ans, les matchs navétanes ne se jouent plus à Tivaouane, faute de terrain disponible. Le stade municipal était en travaux pour la pose de gazon synthétique. Des jeunes se sont organisés pour s’occuper pendant les vacances, à travers un tournoi dénommé tournoi de l’amitié, qui a regroupé 12 équipes. Et le choix du parrain a été porté sur Lamine Diouck, secrétaire général de la coordination communale socialiste de Tivaouane et conseiller technique au ministère de l’Eau et de l’Assainissement, informe L’As.

Lors de la finale jouée ce week-end en présence de Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Lamine Diouck était à côté du député socialiste Yéya Diallo et de tous ses camarades de Tivaouane, mais aussi des maires du département.

La fête a été belle de par la qualité du jeu offert par les équipes, mais aussi des récompenses distribuées par le parrain. Le ministre Serigne Mbaye Thiam, qui a esquivé les questions politiques posées par la presse, a déclaré que cette initiative de Lamine Diouck est conforme à la politique du Président Macky Sall en direction de la jeunesse et du sport de façon particulière. Et c’est pourquoi il a tenu à être présent, pour encourager les jeunes et les équipes qui ont participé à ce tournoi.