Serigne Mboup : « Il n’est pas facile d’avoir un milliard »

Serigne Mboup, président de l’union Nationale des chambres de commerce du Sénégal et patron de CCBM était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM. Et face à la talentueuse journaliste Aïssatou Diop Fall, le milliardaire a déclaré qu’il n’était pas facile d’avoir « le milliard » avant d’’jouter qu’il ne cherchait pas la popularité à travers ses ambitions politiques : « Aider son prochain augmente la valeur de l’homme. Il n’est pas facile d’avoir un milliard. Serigne Mboup est plus populaire que le président de la chambre de commerce. Mais le plus important c’est là où j’ai fait pour arriver à ce niveau. Non, loin de là, je ne cherche pas à être populaire en m’engageant en politique. Kaolack a besoin de moi comme moi j’ai besoin de Kaolack. Je remercie le doyen Idrissa Gueye qui a guidé nos pas à la chambre de commerce de Kaolack. Mon vœu est de faire en sorte comment impliquer toutes les compétences pour le développement de Kaolack. Je ne ferais pas comme les autres en étant un maire absentéiste. Je ne suis plus un gestionnaire ordinaire car j’ai plusieurs directeurs généraux un peu partout dans le pays particulièrement à Kaolack. Je ne dois pas être un maire opposant car le maire doit être un partenaire de l’État. »