Serigne Mor Mbaye : « Dr Amadou Samba est une personne malade qui présente un tableau de mythomanie »

Le professeur Serigne Mor Mbaye qui est psychothérapeute, psychologue et clinicien a porté un regard lucide sur le présumé “Docteur” Amadou Samba arrêté par la Police vendredi dernier, pour mise en danger de la vie d’autrui. Selon le Professeur, “Dr” Amadou Samba est une personne malade qui présente un tableau de mythomanie. Que c’est un être qui fait pitié. Il (Dr Samba) devrait être pris en charge depuis longtemps, eu égard aux informations diffusées sur sa personnalité et sa façon de vivre. On ne devrait pas le mettre en prison, mais l’aider à se soigner et dénoncer l’irresponsabilité des gens qui l’ont mis à côté d’eux. Ceux qui le côtoyaient et à la proximité de qui il a vécu, sont responsables. Mais qu’il infiltre des instances supérieures ou institutions est d’une gravité extraordinaire. Cela montre qu’il ya un problème dans ce pays, peste le Professeur Serigne Mor Mbaye.