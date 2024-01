Serigne Saliou Fall décortique le dernier discours de Macky Sall

En amont de la Présidentielle de 2024.

Référence : https://www.sec.gouv.sn/publications/actualites/message-la-nation-de-sem-le-president-macky-sall-loccasion-du-nouvel

Source d’inspiration : Dakartimes N°1953 Mardi 2 Janvier 2024 page 1-6-7 : Le discours d’adieu du bâtisseur. Par Aminata DIARRA. 24 HEURES N°1996 Mardi 2 Janvier 2024 page 1 : Macky Sall «sur le chemin de l’émergence oublie son bilan matériel».

Présidentielle 2024 : Il invite les candidats «à œuvrer pour un bon déroulement du scrutin».

Entre les lignes du dernier discours Présidentiel Chronique de Mamadou Sy ALBERT. P3.

24 Heures N°1997 Mercredi 3 Janvier 2024 page 6 : Alioune Tine note sur le discours de Macky Sall «Grand bâtisseur, mais un Président qui combat ses opposants…». TRIBUNE N°4086 Mardi 2 Janvier 2024 page 2 : Dernier discours à la Nation «Bougane corrige Macky».

Note d’introduction : Au sujet des expressions citoyennes propres aux leaders politiques, les médias ne cessent d’attirer l’attention des populations sur le contenu de leurs propos respectifs. Les analystes s’interrogent surtout de l’engagement patriotique qui soutient leurs paroles. Les observateurs n’ont point omis de s’attarder sur de l’application sur le terrain politique, social, économique. Dans le cadre de cette série d’articles pointant un sujet de haute valeur, nous avons déjà eu à faire étalage de connaissances au sujet de la notion d’expression citoyenne. Rien n’a été omis. Toutefois, nous pouvons y revenir.

Mise à niveau : L’expression citoyenne se définit comme une prise de parole, une expression à caractère public relative à la vie en société, une volonté politique. Dès lors, l’expression citoyenne tend à optimiser l’apport des ressources humaines à partir des éléments par lesquels on apprécie habituellement l’auteur, dont la valeur intrinsèque partant de ses propres propos. Le leadership, le devoir, le droit, le respect de l’autre, la compétence, la motivation, la responsabilité, la culture, l’éthique, les idéaux de paix, de tolérance, le sens de la bonne mesure et du partage, l’organisation, la volonté, le volontariat, la solidarité, l’expertise doublée de savoir, de savoir être et de savoir-faire sont des mesures de l’expression citoyenne. Les lignes qui suivent s’appuient sur les mentions ci-haut relevées.

Base d’appui : «Ceux qui écoutent le discours, et en suivent le meilleur. Ce sont ceux-là que Dieu a bien guidés et ce sont ceux-là les gens doués d’intelligence». Extrait du Saint Coran, Sourate 39 (Les Groupes Homogènes), Verset 18.

Eléments d’appréciation des expressions citoyennes extirpées du discours: Ledit discours présidentiel fut un moment exprimant des états psychologiques, socioculturels, et politico-économiques. Telles considérations multidisciplinaires sont propres au Président Macky Sall dans son style pédagogique. «Ce soir, mes chers compatriotes, je voudrais aussi vous dire, de façon insistante et solennelle, combien il importe de préserver la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays». Le discours prononcé a été écouté, analysé et interprété par différentes catégories sociales et/ou professionnelles. Convenons-en, ledit discours est à plus d’un titre digne d’intérêt. Il suffit de peser les réactions relayées par la presse pour se faire une idée exacte du degré de réceptivité de l’enveloppe des mots. Le peuple sénégalais, dans la quasi-totalité de toutes ses franges sociales et intellectuelles, a apporté des réflexions, avis, interrogations sur le contenu. La traduction sans heurt social au profit de la cible est d’importance capitale.

«C’est pourquoi j’appelle instamment à la préservation de notre vivre ensemble, pour que notre pays reste une nation unie dans sa diversité, dans la paix, la sécurité, la stabilité et la protection de notre héritage spirituel et socioculturel». Dixit le Président. Le Sénégal, au-delà des divergences politiques, idéologiques, religieuses, a à s’arborer pour l’envol et/ou l’émergence du pays dans la paix. C’est l’invite à la relecture introspective du discours prononcé, en perspective de la cueillette et redistribution des fruits de la lueur du contenu. Au demeurant, toute démocratie doit disposer de lois permettant aux citoyens de changer de gouvernement ou de projets politiques légalement, c’est-à-dire sans avoir besoin de recourir à la violence et en respectant les procédures définies par les lois.

Teneur des extraits : «D’ici là, mes chers compatriotes, continuons notre marche commune, main dans la main, pour un Sénégal uni et prospère, dans la paix, la sécurité et la stabilité». Les termes du discours sont consistants, fermes, patriotiques. Il y a donc bien là des raisons d’en tirer le meilleur au bénéfice de tous, partant d’une appropriation opportune au niveau général. Il reste que l’appropriation de quelconque discours visant le bien-être social d’une cible, exige un préalable. Ce prérequis passe par la compréhension des tenants et aboutissants quant au contenu du discours et du rôle et place des parties prenantes. C’est suite à un stade de mise à niveau démocratique et inclusive desdites expressions, que les retombées seront cernées, intériorisées, appropriées pour une utilisation pratique des effets induits. La population en attente de politique de sortie de la spirale de la pauvreté sous toutes ses formes est légitime. Elle est à la fois actrice et bénéficiaire d’un Sénégal sorti des méandres et sinuosités qui l’étouffent au plus fort degré.

Portée des extraits : Ledit discours, malgré son originalité et sa solennité, n’échappe guère à cette règle de bonne gouvernance acceptée par toutes les écoles de management. Il est clairement nécessaire et justement opportun de manager le contenu à la fois symbolique et emblématique du discours dans son contexte d’anxiété. Les paroles exprimées doivent porter les fruits escomptés et la consommation être bien répartie et distribuée avec équité au sein des acteurs bénéficiaires :

«Voilà pourquoi je ferai en sorte que l’élection présidentielle du 25 février 2024 se déroule, comme les précédentes, de façon paisible et dans les meilleures conditions d’organisation». J’invite tous les candidats à œuvrer dans le même esprit. Tous, ensemble, allons aux urnes dans le calme, la sérénité et le fair-play». Convenons-en, ce qui donne succès à un discours solennel, c’est le talent de ceux qui le portent en exercice, la portée et la teneur. Tel doigté constitue le défi managérial majeur autour des expressions citoyennes du Président sortant. Rappelons à ce propos ce qui suit. Le terme démocratie désigne à l’origine un régime politique dans lequel tous les citoyens participent aux décisions publiques et à la vie politique de la cité. Ce dispositif s’effectuait soit de manière directe, en soumettant des décisions au vote à tous les citoyens. Soit de manière indirecte par des représentants qui étaient préalablement désignés. Cette façon est pour faire des propositions de loi ou prendre des décisions urgentes. Le Président de conclure à l’attention de toute la communauté nationale et internationale.

«Ainsi, après la transmission du pouvoir, je mettrai en place une Fondation dédiée à la paix, au dialogue et au développement, pour continuer à m’investir dans des causes qui me sont chères : la coexistence pacifique des peuples, le dialogue des cultures et des civilisations, le développement durable et inclusif, la justice climatique, le financement de la santé, en particulier la santé maternelle et infantile, le soutien à la jeunesse, le développement des infrastructures en Afrique et la réforme de la gouvernance mondiale, qui a mobilisé avec succès notre diplomatie lors de mon mandat à la tête de l’Union africaine».

Wait and see. Monsieur le Président, faites une offre de candidature pour des consultants aptes et disponibles. Je suis candidat pour ce défi noble.

Serigne Saliou Fall

Consultant international en Management de projet – Expert en finance.

Dakar le 3 Janvier 2024.