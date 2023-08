Serigne Saliou Fall revient sur le «Diébelou» de Cheikh Ibrah auprès de Serigne Touba

Le Saint Coran : source intarissable d’inspiration de l’acte sublime d’allégeance «Diébelou» auprès de Serigne Touba par Mame Cheikh Ibra Fall. Partie 1.

En ce mois de SAFAR le calendrier mouride est chargé. Le Magal marquant le départ d’exil de Serigne Touba vers le Gabon est une fête. Tout est mis pour la réussite du rappel de cet événement grandiose et éprouvant. Dés lors, avons-nous jugé opportun, d’apporter entre autres actes de bienfaisance digne de talibé baye Fall, une contribution intellectuelle à travers les lignes qui suivent. Dans ce sillage, nous s’appesantir sur la mesure du Diébelou de Mame Cheikh Ibra auprès de Serigne Touba. Et nous s’interroger sur le poids de cet acte sublime de Mame Cheikh Ibra Fall. Les propos qui suivent démontrent, le Saint Coran en appui et comme source de référence, que l’illustre précurseur du mouridisme est un homme guidé par ALLAH vers cet acte d’allégeance. Mame Cheikh Ibra Fall a tracé son statut de Talibé de premier rang auprès de khadimou Rassoul. Mame Cheikh Ibra Fall est un homme multidimensionnel. Il est un homme largement populaire, fort apprécié dans la communauté Mouride. Serigne Touba est un guide envoyé par Dieu Puissant et Sage. Auprès de cet illustre guide Khadimou Rassoul que Mame Cheikh Ibra Fall fit un acte d’allégeance historique. Le célèbre Diébelou de Mame Cheikh Ibra Fall est en corrélation avec le Verset 38 de la Sourate 2 la Vache du Saint Coran. Et encore dans la Sourate 20 Taha Verset 123 et dans tant d’autres. Mame Cheikh Ibra Fall a dit «Serigne Bamba connait avec aisance tout le Saint Coran, moi j’ai pratiqué à coté de lui tout le contenu des versets».

Mise à niveau:

Mame Cheikh Ibra Fall demeure dans la mémoire mouride une personne énigmatique. Il découvrît et fît connaitre dés le début de son Diébelou, que son guide spirituel Khadimou Rassoul est hors pair dans la ligné des guides religieux de l’islam, depuis le septième siècle. Mame Cheikh Ibra Fall «Lamp Fall» détient un palmarès débordant de faits mystiques et surréalistes. Lesquels inspirés, dépassent l’entendement humain. A son actif, Il est propriétaire d’un curriculum vitae (CV) au long cours auprès de son Serigne. Le contenu retrace les dures épreuves dans les nombreuses étapes en sa quête du statut de Talibé modèle, auprès de Sergine Touba. Le cursus tant académique que professionnel reste pertinent ; à plus d’un titre bien pédagogique et élogieux.

Circonscription du diéboulou :

Mame Cheikh Ibra Fall a effectué divers tests mystiques, a rencontré des écueils inimaginables. Il a subi des épreuves de toute nature insurmontable. Il a bravé des dangers mortels, effectué des recherches de toutes sortes. Dans ce parcours il a mené des retraites spirituelles pour retrouver Cheikh Ahmadou Bamba, l’abreuvoir des assoiffés en quête de spiritualité aspirant vers Dieu. Cheikh Ibra Fall est accepté unanimement dans la communauté mouride comme étant à la fois principal Manager et constructeur habile, du projet de société créé par Cheikh Ahmadou Bamba. Il répondait à une recommandation, imprimée dans le Saint Coran. Mame Cheikh Ibra Fall a été guidé par le Créateur Unique des mondes. Dieu le Clairvoyant sur ses serviteurs croyants.

Les contours de sourate 2 la Vache Verset 38 cerne la référence du Diébelou de Mame Cheikh Ibra Fall. «Nous dîmes: «Descendez d’ici, vous tous! Toutes les fois que Je vous enverrai un guide, ceux qui [le] suivront n’auront rien à craindre et ne seront point affligés.» C’est le dernier décret que Dieu Omniscient et Sage, a adressé au couple Adam et Eve, lors de leur descente sur terre avec Satan le maudit. Mame Cheikh Ibra Fall a bien compris la quintessence de cette recommandation divine. Il a intériorisé et appliqué ce Ndigguel divin dans la quête de son vénéré guide Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Le khalife des Baye Fall en bon entendeur des paroles contenues dans le Saint Coran y inscrivit sa vision par un comportement digne de talibé Saddih. Il fit la pédagogie, l’enseignement, la restitution, le partage de cette injonction céleste. Il a bien décodé les signes et suivi le sens exact. C’est son terrain d’application pratique sur terre ; au profit des croyants pour le jour du règlement des comptes. Ces derniers sont les talibés regroupés auprès de leur maître et devant être sauvés de toute affliction et perte. Le statut intrinsèque de talibé mouride est considéré comme bouée de sauvetage pour qui aspire vers Dieu le Maitre des deux mondes. Mame Cheikh Ibra Fall l’incarna sans crier gare.

Démonstration coranique du Diébelou de Mame Cheikh Ibra Fall:

La Source de référence coranique « S2V38 » citée ci-haut est instructive à plus d’un titre. Le contenu est plein de portée et de très haute teneur. Convenons-en à l’instar des érudits, lecteurs du Saint Coran que ce verset est surtout la ligne directrice que Dieu le Patient a tracée pour l’humanité, issue d’Adam et Eve. Ce sentier droit constitue en sois une invite au Diébelou adressée aux croyants. «Toutes les fois que Je vous enverrai un guide venant de Moi» : C’est l’inspiration et l’orientation vers un guide envoyé par Dieu. «Ceux qui [le] suivront ce guide» :C’est l’acceptation sans commune mesure de suivre tel guide éclairé et désigné par Dieu. «Ceux-là, n’auront rien à craindre et ne seront point affligés» : C’est la ferme volonté soutenue par l’espoir de cueillir la promesse certaine de Dieu le Suprême. En ce verset coranique, Mame Cheikh Ibra Fall avait trouvé en Borom Touba un repère orthonormé tracé par Dieu le Donneur d’Ordre. Cet état d’équilibre harmonieux est pour la satisfaction en entier des besoins dans les deux mondes. Toute dans une ambiance de quiétude de l’esprit, dans la paix. Mame Cheikh Ibra Fall a indiqué la voie de ce signal lancé au septième siècle. .

Circonscription du leadership de Cheikh Ibra fall par Serigne Touba :

Cheikh Ahmadou Bamba décerna à Cheikh Ibra Fall le grade de Baboul Mouride. Cette distinction est hors mesure et unique. Les déterminants qui lui sont personnels. Les variables qui s’y rattachent défient toute interrogation. Le titre décerné a pour émetteur Khadimou Rassoul et comme bénéficiaire et/ou récipiendaire Cheikh Ibra Fall. Des écrits de grands érudits du cercle des talibés ont marqué, par des témoignages de haute facture intellectuelle la vie de Mame Cheikh Ibra .Les colons à l’époque hostiles au Mouridisme ont fini d’en faire autant. Le leadership incontestable de Mame Cheikh Ibra Fall est de portée universelle. Les savants et doctes musulmans ont peint le portrait de Lamp Fall en termes clairs. Tels témoignages de haut niveau, doivent être magnifiés; revalorisés ; relus ; partagés pour une appropriation opportune auprès des talibés. Les jeunes en ligne de mire. Les contours de ces écrits plus qu’élogieux ; sont à plus d’un titre éducatif, fort pédagogiques, instructifs et d’actualité.

« Cheikh Ibra Fall Tu as été élevé au dessus des humains. Tu as dépassé les horizons de la loi et de la voie. Tu as dépassé tes pairs depuis l’éternité. La voie de Cheikh Ibra Fall dans la Mouridisme est la meilleure ». Dixit le Cheikh Maa EL Aynainde Mohamed El fadel Ibn Maamin sur les qualités exceptionnelles de Mame cheikh Ibra Fall.

A suivre partie 2.

Serigne Saliou Fall,

Expert en Finance, Consultant international en Management de projet

Personne Morale de la Daara Ligguey Jaamu Yalla.