Serigne Saliou Falla pour une « revalorisation du CESE à des fins productives du PROJET »

Conseil économique, social et environnemental (CESE) : Pour une revalorisation à des fins productives du PROJET DIOMAYE-SONKO.

BASE DE REFERENCE : Faut-il réformer le Conseil économique, social et environnemental ? Ibrahima Nour Eddine Diagne. 24 heures Samedi 11 Mai 2024 N°2103. P.10. Oui, il faut réformer le Conseil économique, social et environnemental(CESE). Birahime Seck Ancien membre du CESE. BesBi Le Jour Mardi 14 Mai 2024 N°0732 P.9. ETUDE de la Coalition Digitale-Prospérité-Souveraineté-Bonne Gouvernance pour le Bon Devenir du Sénégal «CDPS-BG-BDS» intitulé : «Degrés de performance managériale des structures étatiques éparpillées. Le cas du CESE». Période 2012-2024. NOTE INTRODUCTIVE : Et [Yousouf «PSL» dit: «Assigne-moi les dépôts du territoire: je suis bon gardien et connaisseur». Sourate 12 YUSUF(JOSEPH) Verset 55. Ainsi le prophète «PSL» présentât sa demande d’emploi devant le roi. Au préalable, Pharaon tout puissant avait lancé un appel à la candidature. «S12V43» Et le roi dit: «En vérité, je voyais en rêve sept vaches grasses mangées par sept maigres; et sept épis verts, et autant d’autres, secs. Ô conseil de notables, donnez-moi une explication de ma vision, si vous savez interpréter le rêve». Aucun parmi son personnel administratif n’était en mesure de se positionner pour satisfaire la demande du roi. S12V44 Ils dirent: «C’est un amas de rêves ! Et nous ne savons pas interpréter les rêves!». Alors s’annonçât un serviteur qui reconnaissait les capacités occultes de YUSUF(JOSEPH) «PSL» au sujet de l’explication des rêves. S12V36. En effet durant son séjour carcéral il eu à se convaincre de la science occulte de YUSUF(JOSEPH) «PSL». Il lui avait expliqué son rêve et les faits se sont révélés exacts. Ce détecteur de talent de s’énoncer. Les versets «45-46-47-48-49» de la sourate 12 mettent en lumière les étapes de tout le processus du recrutement de YUSUF «PSL» par Pharaon. Finalement à la lueur du CV et certificat de bonnes mœurs à l’appui V50-51» il décidât d’embaucher dans un poste stratégique et pour une mission précise pleine de responsabilité le Prophète YUSUF(JOSEPH) «PSL». Et le roi dit: «Amenez-le moi: je me le réserve pour moi-même». Et lorsqu’il lui eut parlé, il dit: «Tu es dès aujourd’hui près de nous, en une position d’autorité et de confiance».S12 V55 Et [Yusuf (Joseph)] dit: «Assigne-moi les dépôts du territoire: je suis bon gardien et connaisseur».

Un véritable scénario de casting qui date du septième siècle. Un cas pratique de valorisation et d’utilisation de ressource humaine. Les instituts de management moderne ne sauraient enseigner encore moins inculquer à leurs étudiants la teneur. Nonobstant leur nouvelle trouvaille académique sous l’appellation soft skills, leadership, DHR… A la lueur des lignes qui précèdent le lecteur attentif au récit du Saint Coran retiendra beaucoup de leçons de management de ressources humaines de source divine. S’agissant d’identifier ou de détecter les meilleurs talents pour service à la nation. Cette voie de formulation de lettre de motivation pour un haut poste de responsabilité est la manifestation et la justesse de la diction si célèbre : l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. L’illustration de la recherche de talent pour une mission définie est racontée au dernier prophète de l’islam Mohamed «PSL» au Septième siècle

MISE A NIVEAU : Le Conseil Economique, Social et Environnemental est la deuxième assemblée constitutionnelle du Sénégal. Il constitue, auprès des pouvoirs publics, une assemblée consultative et peut être saisi, par le Président de la République, l’Assemblée nationale ou le Premier Ministre au nom du Gouvernement, d’études ou de demandes d’avis. Source : https://www.presidence.sn/institutions/conseil-economique-social-environnemental. De nos jours, un État de droit et de bonne gouvernance tel qu’envisagé par le duo Diomaye-Sonko doit s’imprégner de cet épisode d’embauche pour tout haut poste spécifique. D’autant plus que les activités s’y attachant nécessitent des compétences haut de gamme et des responsabilités précises. Cela évite le népotisme, le clientélisme politique, le choix du clan, l’exclusion des compétences au profit du clan et de la famille. Ces tares dans le recrutement de personnel, ont longtemps été de mises dans la pratique du régime passé, chassé par le peuple. Ce qui amplifie la justesse de la rupture comme demande sociale.

JUSTIFICATION DU TITRE : Le fonctionnement, la présentation, les missions, les membres, le personnel, les commissions, le staff, le top Management du CESE doivent être revigorés et ajustés à la nouvelle donne de rectitude, de droiture et d’excellence qu’exige le Projet Diomaye Sonko. Ce changement de paradigme dans l’optique de revaloriser ledit Conseil sur les terrains d’application et pratique. Il y va de l’intérêt du peuple. Par ricochet revaloriser, positionner dans une rupture managériale le CESE. Il est question de rendre performent son Management. L’étude citée en référence, mentionne que : «le style de management du CESE, organisation capitale pour la construction du Sénégal est aux antipodes de l’efficience et de l’efficacité». Les auteurs de l’étude pour la période sous revue, mentionnent. «A part le passage de Soxna Aminata Touré, cette entité n’a dévoilé aucune approche probante, ou créative dans ses missions». L’étude que nous détenons par devers nous, mentionne que : «c’est durant le séjour éphémère de cette présidente, connue pour son leadership et le charisme, en plus de sa maîtrise des dossiers étatiques que le CESE a introduit un projet innovant d’envergure socioéconomique et environnementale de renom. A cette époque Mimi Touré invitait les ministres à quitter leur bureau climatisé et pour venir au CESE. L’exercice ministériel convié dans cette enceinte gouvernementale consistait à étaler, défendre, apporter des réponses aux questions auxquelles s’adressaient sur les tenants et aboutissements de leur mission ministérielle face au peuple. Poursuivant leur analyse les auteurs avisés de la chose publique ont conclu ceci : «Le CESE est de très loin une organisation performante. C’est tout simplement une loge pour caser des amis politiciens sans compétence reconnue. Ces personnes ne sont guère dotées de professionnalisme avéré dans les champs d’activité propres au CESE. Ces dernières, sont généralement recrutées par complaisance. Leur manque de dynamisme ne pouvait point revaloriser la mission si importante du CESE. Ce faisant les budgets si gigantesques alloués n’ont point été rentables pour ce qui est de soutenir l’Etat dans une prospective de développement par des études adéquates et digne de foi ». «Rien de productif ni de fertile quant aux recommandations, d’ailleurs non suivies. C’est toujours un catalogue de rapports dont les lignes ne sont que des justifications de leur statut privilégié aux frais de l’Etat. Une autre forme de dilapidation de ressources du peuple». «Pourtant dans les fondamentaux, le CESE est une organisation devant se positionner comme un creuset d’idées productives, de propositions d’étude de haute teneur et de large portée au service des décideurs de premier rang». Telle est la conclusion qui est relevée par des voix autorisées en matière d’évaluation de performance d’organismes étatiques à l’instar du CESE.

LES ASSISES DU TITRE : «Le PROJET» ayant hissé le Président Bassirou Diomaye Faye aux commandes de l’Etat du Sénégal. Et qui dessine les voies pour un Sénégal souverain, juste et prospère doit jeter un œil attentif sur les méthodes traditionnelles de management du CESE. Ce serait par une marque de savoir, de savoir faire, de savoir être, pour une redynamisation ou revalorisation voire même refondation du CESE.

La nécessité est absolue et opportune de refaire, modifier, recomposer, récrire, remanier, reprendre, retoucher, entièrement la feuille de route du CESE. Il est question d’impliquer entièrement et professionnelle cette institution dans le projet Diomaye Sonko. La réforme managériale du CESE se justifie amplement et à plus d’un titre obligatoire. Cette nouvelle démarche se pèse sur le poids de l’importance de restaurer, de promouvoir le CESE à des fins productives, fécondes, ingénieuses pour la reconstruction du tissu social délabré et en lambeaux. Cet état de fait est depuis plus d’une douzaine d’années. La forfaiture était l’exercice de mains fallacieuses, dénuées de dextérité. Le peuple, les partenaires au développement attendent l’envol du Sénégal par une méthode Jub Jubal Jubanti. Le projet Diomaye Sonko est un terreau de fertilisation de cette semence. Le CESE rénové comme canalisateur d’idées fécondes.

Serigne Saliou Fall

Expert en Economie Finance-Management de projet.

Membre de la Coalition des leaders Diomaye Président.

Touba Mbacké, le 15 Mai 2024.