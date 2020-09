Seydi Gassama sur l’affaire Téliko : «La justice a été humiliée…»

L’affaire Souleymane Téliko continue de susciter indignation et colère des acteurs, surtout de la société civile. Selon le directeur exécutif d’Amnesty International/Sénégal, Seydi Gassama, c’est la justice qui a été «humiliée» et «il est temps que cela cesse afin que le Sénégal puisse redorer son blason judiciaire.»

Cette relève purement de l’intimidation. Le directeur exécutif d’Amnesty International/Sénégal en est convaincu. Joint au téléphone, par Le Quotidien, au lendemain de la transmission par le ministre de la Justice, Me Malick Sall, à l’instance disciplinaire du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) du rapport d’audition du président du l’UMS par l’Inspection Générale de l’Administration de la Justice (IGAJ), il retient que le juge Téliko est exempt de reproches dans cette histoire et ne devrait même pas faire l’objet de poursuites. A son avis, M. Teliko n’a fait que lire le droit intercommunautaire de la CEDEAO et «c’est plus la posture du juge indépendant qui dérange la tutelle que ses propos». Alors s’agit-il d’acharnement ou de tentative de liquidation interne ?

Pour Seydi Gassama, le pouvoir veut «réduire au silence» les autres magistrats avec cette affaire Teliko». Chose qui, pour lui, semble «incohérente» étant donné que le Sénégal est un pays démocratique et la justice doit être aussi l’un de ses «leviers de transparence». «Ceci sonne comme une mise en garde de l’Etat à l’endroit de la justice, gare à qui donnera son opinion sur des affaires sensibles. Nous assistons à un musèlement sans précèdent de l’exécutif du judiciaire, sous nos yeux», argue le directeur exécutif d’Amnesty international section Sénégal.

Le droit de l’hommiste signale aussi que ces dérives ne pourront être résolues que par les justiciables, afin de parer à toute entrave à l’indépendance de nos juges. Interrogé sur l’internationalisation du combat de l’Union des Magistrats Sénégalais (UMS), avec cette «cabale» contre le juge Teliko, M. Gassama s’en félicite et espère une réaction des instances internationales qui, selon lui, devraient voir enfin le vrai visage de ce régime. «Ce régime essaie de vendre une image de séparation des pouvoirs. Mais, en réalité, cette affaire démontre le contraire. En tant que membre de la société civile, nous allons participer à cette lutte car la justice a été humiliée bon nombre de fois et il est temps que cela cesse afin que le Sénégal puisse redorer son blason judiciaire», conclut-il.