« Si nous ne faisons pas attention avec ces élections législatives… » selon

Le dimanche 17 novembre 2024, les sénégalais iront aux urnes pour le choix des honorables députés devant siéger à l’Assemblée Nationale. A toutes ces coalitions et autres candidats en lice, je leur souhaite bonne chance, non sans les exhorter à bien privilégier la paix dans leurs discours, en période de campagne.

Malgré toutes vos divergences sur votre appartenance politique, il ne faudrait pas perdre de vue que nous sommes unis par cette réalité historique de commun vouloir de vie commune. Nous appartenons à une même nation, unique et indivisible. Alors, pour rien au monde, nous devrions accepter des querelles entre nous, seulement pour des mobiles politiques ou électoralistes.

Le 17 novembre 2024, quelques soient les résultats qui sortiront des urnes, que tout un chacun comprenne que le Sénégal est plus important que l’ensemble des listes des différentes coalitions, entre autres. Notre nation étant à la croisée des chemins, avec ce contexte assez particulier d’exploitation de pétrole, si nous ne faisons pas attention avec ces élections législatives déterminantes pour l’avenir de notre pays, nous risquons de plonger notre pays dans une instabilité que personne ne souhaite.

Soyons surtout conscients des enjeux énormes auxquels notre pays reste confronté, au plan économique, social, culturel, éducatif, environnemental, entre autres. Œuvrons pour les citoyens.

Que le meilleur gagne dans la transparence et le respect de notre démocratie. Le monde nous regarde et personne d’entre nous n’a droit à la moindre erreur. Quelques soient nos divergences, nous devrions encore et comme dans le passé, prouver que nous sommes une très grande nation. Que chaque candidat s’adresse aux citoyens, dans la plus grande discipline, durant la campagne électorale.

Que les débats puissent porter sur les idées qui intéresseront les différentes couches de la société, pour une participation massive et citoyenne des électeurs. Les sénégalais sont très fatigués et seul un langage de vérité, concernant les problèmes de l’heure pourra les amener à voter utilement.

Le 05 octobre 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)