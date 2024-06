Sidy Braham Dieng : « La sortie de Ousmane Sonko désacralise l’État de grâce »

La permanence du débat démocratique introduit l’idée de renouvellement des programmes dans l’espace public. Sous ce rapport, la quintessence du projet démocratique tient sa légitimité dans l’interaction fécondante et constructive des acteurs de la vie politique. Dans sa quête de construire le progrès économique, de consolider l’État de droit, la démocratie bannit l’idée saugrenue et schizophrénique qui assimile le devoir de critiquer les prémisses d’une gouvernance politique à une idiotie blasphématoire.

L’ État de grâce est une notion caricaturale de la démocratie, en se sens qu’il encourage l’inaction et l’immobilisme politique face à la survenue d’une crise conjoncturelle et de dérives de routes sortes. L’engagement de l’homme politique est à la fois citoyen et républicain, et l’opportunisme démagogique de privilégier une attitude oppositionnelle devant des expérimentations hasardeuses témoigne de l’absence d’une vision alternative de l’opposition fragmentée et amorphe. Le cabinet fantôme du chef de l’opposition britannique montre que la politique est un rituel qui plébiscite la permanence du débat.

Par ailleurs ,dans une tribune, le professeur émérite de l’université de Columbia, Mamadou Diouf s’érige en contempteurs des politiciens qui s’obstinent à accorder l’État de grâce au nouveau régime. Dans le contexte où le populisme detoune le débat à son profit exclusif, la suspension de la critique et du débat promeut une contre-culture post démocratique. Dans les grandes démocraties occidentales, l’État de grâce est envisageable entre les syndicats et le gouvernement dans le but d’ éviter l’éruption du front social.

La sortie médiatique et politique de Ousmane Sonko sur l’esplanade du grand théâtre désacralise l’État de grâce au moment où la démocratie est fragilisée par le populisme. Comment peut-on préserver une tradition anachronique de suspension du débat démocratique dès lors que le premier ministre s’attaque à la presse, se transforme en procureur de la République, se singularise dans un populisme victimaire ? Alioune Tine alerte notre conscience boursouflée par la théorie du déni du débat démocratique de PASTEF qui veut s’approprier l’État.

Le syndrome du Parti hégémonique préfigure la dissolution de la démocratie dans la praxis d’un mouvement illibéral. Les acteurs politiques n’ont-ils l’obligation de s’opposer devant l’impétuosité d’un délire populiste qui mutile la démocratie et les libertés. De nos jours, la terreur et l’inquisition imposent un agenda de rejet du débat comme une construction rationnelle des possibles.

Sidy Braham Dieng président mouvement Sénégal d’en bas