Siège du PS : Birahim Camara (IRAS) soupçonne une nébuleuse

La circulaire du 13 novembre 2023 portant lancement d’une souscription pour la réhabilitation des salles du siège en ruine est un aveu d’une douteuse et nébuleuse gestion du patrimoine du parti socialiste (PS).

Les contributions mensuelles des ministres , des députés, des conseillers du CESE , du HCCT, des DG et des PCA ajoutées au loyer de Total Énergies et aux divers fonds politiques devraient financer les travaux de réfection des salles si fin était mise à la gestion opaque relevée au cours du séminaire des 11 et 12 février dernier à l’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes.

Aucun carnassier ( gypaete , charognard , hibou , loup , chacal ou hyène ) ne pourra refuter que l’omerta qui enveloppe les finances , exige une réforme moderne de l’organisation et du fonctionnement pour un

autre parti socialiste conquérant , democratique qui honore ses jeunesses et assume ses valeurs historiques et identitaires .

Considérée comme auteure d’une entreprise fractionniste par des camarades qui ne vivent que par le bradage à vil prix de leur honneur, de leur dignité ou de leur âme, l’Initiative de Réflexions et d’Actions

( IRAS) refuse la soumission à la médiocrité, à l’hypocrisie ou à la crainte des conséquences de ses actes qu’elle assumera sans complainte.

Le blâme, l’avertissement, la suspension et l’exclusion prévus par les statuts et le règlement intérieur illégalement brandis parceque bâtis sur un tissu de mensonges ne perturbent ni le sommeil ni l’appétit des membres de L’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes, espace de débats libres et démocratiques concentrés sur les intérêts, l’image , la vie et l’avenir du parti socialiste.

La campagne de diabolisation, les menaces et toutes les formes de procès qui ont suivi les publications et les actes de l’IRAS sur l’etat de délabrement des locaux du siège , la violation des textes , le centralisme et sur le renoncement à toute ambition de reconquête d’une direction intérimaire sans vision , seront rejetés , vains et de nul effet .

Les nombreux membres de l’IRAS présents dans plus de quatre -vingt- dix coordinations du parti socialiste ne renonceront jamais à la tenue d’un congrès extraordinaire , au parachèvement des renouvellements , au rajeunissement de toutes les instances , à la concrétisation des retrouvailles socialistes , au retrait de la coalition BBY et à la réforme des textes qui hantent les rapaces autour de la secrétaire générale intérimaire scotchée à un siege sans socle .

Il s’agit bien de celles et de ceux dont le nombre ne dépasse guère les cinq doigts d’un manchot, qui , obstinément refusent la lumière sur les orientations et les patrimoines du parti socialiste et qui sont allergiques aux faits et gestes du meilleur d’entre eux loyalement et fidèlement vissé à la vision de Ousmane Tanor Dieng : Serigne Mbaye Thiam dont les qualités politiques , intellectuelles , professionnelles et humaines suffisent pour prétendre au poste de secrétaire général du parti socialiste.

Son attachement à l’esprit originel de BBY qui , loin d’etre ma tasse de thé, demeure stratégique sans pour autant xsignifier un renoncement aux valeurs héritées des pères fondateurs du parti socialiste .

En vérité, personnellement je suis devenu le pestiféré et la bête à occire des contempteurs jaloux et envieux de la longévité gouvernementale du ministre de l’eau et de l’assainissement qui

n ‘a jamais cherché à contrôler ni mes libertés ni mes droits ni à gérer mon agenda . Encore moins à me dicter une quelconque conduite contraire aux principes qui me sont personnels . Le voudrait-il ? Il ne le réussira pas .

Mon soutien à Serigne Mbaye Thiam respecte ma parole librement donnée à feu Ousmane Tanor Dieng au mois de juin 2018 à la porte Maillot.

Un an avant le retour de ce dernier dans la divine miséricorde et après de longs échanges , nos divergences ont été finalement aplanies grâce aux bons offices du président Mamadou Deme fondateur du parti Kissaal Sénégal , sociologue des migrations internationales et ancien conseiller des collectivités territoriales .

Birahim Camara

Coordination de France

Chargé des Questions Administratives et Financières de l’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes ( IRAS)