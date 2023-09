Sitor Ndour porte plainte contre Gabrielle Kane

Après avoir servi une citation directe à Dame Mbodji pour presque les mêmes griefs, Sitor Ndour vient de saisir le procureur de la République contre Gabrielle Kane qu’il accuse de remettre en question son innocence bien que la chambre criminelle l’ait jugé non coupable de viol sur son ancienne femme de ménage.

Dans sa plainte, Sitor Ndour vise la diffamation, l’injure publique et l’outrage à magistrat. Selon Les Échos, qui donne l’information, «un soit-transmis a été fait à la Brigade de recherches de Faidherbe qui mène désormais l’enquête».

Après l’annonce de la relaxe de Sitor Ndour, Gabrielle Kane s’était insurgée contre cette décision et le fait que ce dernier ait multiplié les sorties pour saluer le verdict de la chambre criminelle.

«Cher Sitor, décidément, la dignité ne s’achète pas, avait chargé l’activiste sur Facebook. Après cette honteuse relaxe, tu aurais dû raser les murs, faire profil bas, la fermer définitivement et à jamais. Mais non, il faut que tu gueules plus fort et partout pour nous tympaniser. Mais tu sais très bien que ‘relaxé’ ne veut pas dire ‘innocenté’.»

Et en réaction à la menace d’une saisine de la justice qui planait au-dessus de sa tête, Gabrielle Kane avait ajouté : «C’est avec impatience que j’attends ta plainte annoncée à mon encontre pour, dis-tu, ‘avoir fait monter la clameur et t’avoir diffamé’.»

Ces propos ont été inscrits dans la plainte de Sitor Ndour, d’après Les Échos.