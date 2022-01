Situation à la prison de Koutal : Abdoul Mbaye indigné

120 détenus de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Koutal refusent de manger pour dénoncer la mauvaise alimentation. Une situation que déplore l’ancien Premier ministre et président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT). Selon Abdoul Mbaye, un pays comme le Sénégal, se proclamant Etat de droit au 21eme siècle, devrait réserver un traitement plus humain aux pensionnaires de ses maisons d’arrêt et de correction.

« Les images des bols de repas à Koutal sont difficiles à supporter. Un pays comme le Sénégal se proclamant Etat de droit au 21eme siècle devrait réserver un traitement plus humain aux pensionnaires de ses maisons d’arrêt et de correction », a écrit Abdoul Mbaye sur Twitter.